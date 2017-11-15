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16:24 (мск), источник: ТАСС

В Татарстане началось строительство жилого дома с финскими инвестициями в 3 млрд рублей

КАЗАНЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Закладка первого камня в строительство очередного дома жилого комплекса (ЖК) Green, в который финская строительная компания YIT планирует вложить 3 млрд рублей, прошла в среду в Казани.

«Закладывается новый ЖК Green, который отвечает самым последним требованиям для проживания и является образцом, стандартом того, какие должны быть наши ЖК. Компания YIT привнесла в нашу республику новую культуру жилищного строительства, безопасности организации работ, культуру новых стандартов для проживания в ЖК, где учтены интересы людей, которые будут здесь находится», — сказал президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии закладки.

Строительство ЖК ведет «дочка» YIT — «ЮИТ Казань». Масштабный проект по строительству реализуется в селе Константиновка (Казань), который состоит из шести жилых домов общей площадью 43 тысяч кв. м, объем инвестиций — 3 млрд рублей. Ввод ЖК запланирован на 2019 год.

Церемония закладки состоялась во время Финляндско-Татарстанского бизнес-форума, который проходит в Казани 14—15 ноября. Всего для развития сотрудничества приехали представители 26 финских компаний. Как сказал ТАСС Посол Финляндии в России Микко Хаутала, одно из главных направлений сотрудничества — это образование.

«В составе нашей делегации около семи разных компаний в области образования. Мы должны развивать наше производство, а как развивать производство — единственный путь — это наука и образование. Поэтому я думаю, что у нас есть все предпосылки для того, чтобы наши отношения тоже на регулярном уровне могли развиваться хорошо с Татарстаном в области образования, наши компании в этой области ищут партнеров», — сказал он.

По данным Приволжского таможенного управления, товарооборот между Татарстаном и Финляндией за январь-сентябрь 2017 года вырос более чем в 1,8 раза и составил $492,3 млн (против $268,7 млн за аналогичный период прошлого года).

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