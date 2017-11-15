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15:36 (мск), источник: Kazinform

Две тысячи человек получат по 10 соток земли в Кокшетау

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Акмолинской области ожидается продвижение по выделению гражданам участков под индивидуальное жилищное строительство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: РИА "Новости"

«Хочу подчеркнуть, что движение началось, и на следующий год у нас очень хорошие планы. Только по городу Кокшетау мы планируем на следующий год выделить 2 тысячи участков», — сказал глава региона в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что в этом году в Кокшетау впервые было выделено 218 участков по 10 соток жителям, которые долгие годы стояли в очереди. В будущем планируется провести инженерные коммуникации 7 тысячам домам в 14 населенных пунктах Акмолинской области.

Вместе с тем, по данным акима, до конца года будет введено 6 арендных домов, кредитных домов для очередников — участников программы жилстройсбережений. В 2018 году в рамках программы планируется строительство 20 многоквартирных домов арендного и кредитного жилья.

Кроме того, запускается механизм строительства удешевленного жилья за счет льготного кредитования застройщиков и субсидирования ипотечных займов (под 7%). По этой схеме будет начато строительство 10-ти многоквартирных домов в селе Акмол и 200 индивидуальных жилых домов в селе Кабанбай батыра Целиноградского района.

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