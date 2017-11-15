Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Выжившая в авиакатастрофе в РФ девочка летела без родителей
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Офшоры в пяти графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз«Поправка на офшорные капиталы» позволяет оценить, какой на самом деле разрыв между богатыми и бедными
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
«У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск»
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
50-летняя Николь Кидман блистала на премии в Нью-Йорке (фото)
СМИ: 31-летняя Бузова показала фото без макияжа
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Незаконную дорогу из опасных отходов нашли в Подмосковье
Петербуржцы не хотят устанавливать памятник Цою
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8Скончался Михаил Задорнов
13:28 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Златоуст и Миасс могут слиться в агломерацию

Чтобы не обезлюдеть к 2030 году.

Источник: УралИнформБюро

Многие малые и средние города России могут к 2030 году обезлюдеть из-за оттока населения в мегаполисы. Такой неутешительный прогноз сделали участники пленарного заседания общероссийского форума «Города России-2030: перекрестки возможностей», открывшегося 15 ноября в Екатеринбурге, передает «Уралинформбюро».

По данным Минэкономразвития России, через 15 лет крупные города с населением свыше 500 тысяч человек будут составлять 33% населения Земли. Они же обеспечивают основной прирост валового регионального и внутреннего продуктов (ВРП и ВВП).

Так, Екатеринбург дает в общую копилку национального благосостояния 3,8% ВВП России, Санкт-Петербург — 8,8%, а Москва достигла уровня 17,6%. Дальнейшее усиление мегаполисов ожидается в том числе и за счет миграции из небольших муниципалитетов, динамика роста которых сегодня стремится к нулю.

Прослеживается эта тенденция и в Уральском федеральном округе. Как сообщил коллегам замгубернатора Курганской области Сергей Чебыкин, в этом регионе имеется серьезный разрыв между социально-экономическими показателями муниципалитетов с разным уровнем населения.

Так, если в Кургане средняя зарплата сегодня составляет 29,4 тысячи рублей, то в Шадринском районе — всего 16 тысяч. Дифференцируются муниципалитеты Зауралья и по уровню безработицы: в Шадринске он составляет 1% трудоспособного населения, а в Звериноголовском районе зашкаливает за 6,8%.

Аналогичная ситуация прослеживается и в Челябинской области, где региональное Минэкономразвития проанализировало вероятные рост и падение демографии в каждом городе Южного Урала к 2030 году. По словам главы ведомства Сергея Смольникова, в семи из 16 городов региона трудоспособное население сократится на треть, в том числе за счет миграции и естественного старения.

«Малые и средние города сегодня неконкурентоспособны, но мириться с этим нельзя», — считает врио директора департамента планирования территориального развития Минэкономразвития России Алексей Елин.

Впрочем, каким образом малые и моногорода будут бороться с негативной динамикой, на федеральном уровне пока не придумали. Зато на местах уже разработана примерная стратегия вытягивания малых городов на приемлемый уровень развития. Ставка будет сделана не на спасение слабых, а на помощь более-менее развитым муниципалитетам с целью повысить их инвестиционную привлекательность. Например, в Челябинской области, кроме регионального центра и Магнитогорска, неплохие перспективы есть у Златоуста и Миасса.

Выступает глава южноуральского Минэкономразвития Сергей Смольников.

По словам Сергея Смольникова, эти два города могли бы к 2030 году удвоить показатели экономического развития за счет роста занятости населения и производительности труда. Но для этого требуется объединить их в агломерацию и диверсифицировать производство, сделав упор на переработке отходов, производстве изделий из твердых сплавов и комплектующих для приборов точной механики, а также развитии индустрии сервиса. В идеале же Челябинской области требуется к 2035 году иметь семь перспективных территориальных зон, способных привлечь инвестиции для развития, считает Смольников.

Следует отметить, что на Южном Урале уже имеется позитивный пример создания муниципальной стратегии для небольшого муниципалитета — город Сатка. Как сообщил в ходе форума глава города Николай Бурматов, первый стратегический план там разработали еще в 2006 году при поддержке «Леонтьевского центра». Это позволило Сатке со временем войти в региональную программу развития моногородов, отремонтировать местную плотину и получить статус территории опережающего социально-экономического развития.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Свердловский дорожный картель оштрафован на 55 миллионов рублей
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Военные Зимбабве арестовали находящегося 40 лет у власти Мугабе
Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах
Керлингистку сборной России заподозрили в применении допинга
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
7 важных новостей от марки ГАЗ (одна — про «Волгу») В этом году ГАЗ отмечает 85-летие. Но вместо рассказа, каким было героическое прошлое автозавода, мы собрали самые важные новости, касающиеся ближайшего будущего
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Рублевка ежегодно теряет треть покупателей недвижимости
В России строится почти 2 млн квадратных метров торговых центров
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь