Златоуст и Миасс могут слиться в агломерацию

Источник: УралИнформБюро

Многие малые и средние города России могут к 2030 году обезлюдеть из-за оттока населения в мегаполисы. Такой неутешительный прогноз сделали участники пленарного заседания общероссийского форума «Города России-2030: перекрестки возможностей», открывшегося 15 ноября в Екатеринбурге, передает «Уралинформбюро».

По данным Минэкономразвития России, через 15 лет крупные города с населением свыше 500 тысяч человек будут составлять 33% населения Земли. Они же обеспечивают основной прирост валового регионального и внутреннего продуктов (ВРП и ВВП).

Так, Екатеринбург дает в общую копилку национального благосостояния 3,8% ВВП России, Санкт-Петербург — 8,8%, а Москва достигла уровня 17,6%. Дальнейшее усиление мегаполисов ожидается в том числе и за счет миграции из небольших муниципалитетов, динамика роста которых сегодня стремится к нулю.

Прослеживается эта тенденция и в Уральском федеральном округе. Как сообщил коллегам замгубернатора Курганской области Сергей Чебыкин, в этом регионе имеется серьезный разрыв между социально-экономическими показателями муниципалитетов с разным уровнем населения.

Так, если в Кургане средняя зарплата сегодня составляет 29,4 тысячи рублей, то в Шадринском районе — всего 16 тысяч. Дифференцируются муниципалитеты Зауралья и по уровню безработицы: в Шадринске он составляет 1% трудоспособного населения, а в Звериноголовском районе зашкаливает за 6,8%.

Аналогичная ситуация прослеживается и в Челябинской области, где региональное Минэкономразвития проанализировало вероятные рост и падение демографии в каждом городе Южного Урала к 2030 году. По словам главы ведомства Сергея Смольникова, в семи из 16 городов региона трудоспособное население сократится на треть, в том числе за счет миграции и естественного старения.

«Малые и средние города сегодня неконкурентоспособны, но мириться с этим нельзя», — считает врио директора департамента планирования территориального развития Минэкономразвития России Алексей Елин.

Впрочем, каким образом малые и моногорода будут бороться с негативной динамикой, на федеральном уровне пока не придумали. Зато на местах уже разработана примерная стратегия вытягивания малых городов на приемлемый уровень развития. Ставка будет сделана не на спасение слабых, а на помощь более-менее развитым муниципалитетам с целью повысить их инвестиционную привлекательность. Например, в Челябинской области, кроме регионального центра и Магнитогорска, неплохие перспективы есть у Златоуста и Миасса.

Выступает глава южноуральского Минэкономразвития Сергей Смольников.

По словам Сергея Смольникова, эти два города могли бы к 2030 году удвоить показатели экономического развития за счет роста занятости населения и производительности труда. Но для этого требуется объединить их в агломерацию и диверсифицировать производство, сделав упор на переработке отходов, производстве изделий из твердых сплавов и комплектующих для приборов точной механики, а также развитии индустрии сервиса. В идеале же Челябинской области требуется к 2035 году иметь семь перспективных территориальных зон, способных привлечь инвестиции для развития, считает Смольников.