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13:54 (мск), источник: Калининград.Ru

Общественный транспорт начнёт ходить по мостам на Острове с 20 ноября

Общественный транспорт будет ходить по Деревянному и Высокому мостам с 20 ноября. Об этом журналистам рассказал мэр Калининграда Александр Ярошук в среду, 15 ноября.

Источник: Калининград.Ru

До 20 ноября общественный транспорт будет двигаться по временной схеме, которая действует в настоящее время — через Вторую эстакаду.

Ранее сообщали, что автобусы запустят только после ввода обоих мостов в эксплуатацию в конце 2017 года.

Путепроводы открыли для проезда легковых автомобилей 15 ноября. После этого работы на обоих путепроводах продолжатся до их ввода в эксплуатацию. На Высоком мосту пока запрещено пешеходное движение, а проезд машин будут закрывать с 22:00 до 06:00.

Реконструкция Высокого моста началась в июне 2016 года. Дорожный объект разобрали, на его месте строят новое сооружение. Изначально путепровод планировали открыть в мае 2017 года, позднее срок неоднократно переносили.

После закрытия Деревянного моста Остров оказался практически отрезанным от главных магистралей Калининграда. Объект рассчитывали отремонтировать до 1 октября, однако позднее власти решили сохранить пешеходное движение, поэтому сроки пришлось переносить.

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