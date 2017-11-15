Общественный транспорт начнёт ходить по мостам на Острове с 20 ноября

Источник: Калининград.Ru

До 20 ноября общественный транспорт будет двигаться по временной схеме, которая действует в настоящее время — через Вторую эстакаду.

Ранее сообщали, что автобусы запустят только после ввода обоих мостов в эксплуатацию в конце 2017 года.

Путепроводы открыли для проезда легковых автомобилей 15 ноября. После этого работы на обоих путепроводах продолжатся до их ввода в эксплуатацию. На Высоком мосту пока запрещено пешеходное движение, а проезд машин будут закрывать с 22:00 до 06:00.

Реконструкция Высокого моста началась в июне 2016 года. Дорожный объект разобрали, на его месте строят новое сооружение. Изначально путепровод планировали открыть в мае 2017 года, позднее срок неоднократно переносили.