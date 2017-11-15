Общественный транспорт начнёт ходить по мостам на Острове с 20 ноября
Общественный транспорт будет ходить по Деревянному и Высокому мостам с 20 ноября. Об этом журналистам рассказал мэр Калининграда Александр Ярошук в среду, 15 ноября.
Общественный транспорт будет ходить по Деревянному и Высокому мостам с 20 ноября. Об этом журналистам рассказал мэр Калининграда Александр Ярошук в среду, 15 ноября.
До 20 ноября общественный транспорт будет двигаться по временной схеме, которая действует в настоящее время — через Вторую эстакаду.
Ранее сообщали, что автобусы запустят только после ввода обоих мостов в эксплуатацию в конце 2017 года.
Путепроводы открыли для проезда легковых автомобилей 15 ноября. После этого работы на обоих путепроводах продолжатся до их ввода в эксплуатацию. На Высоком мосту пока запрещено пешеходное движение, а проезд машин будут закрывать с 22:00 до 06:00.
Реконструкция Высокого моста началась в июне 2016 года. Дорожный объект разобрали, на его месте строят новое сооружение. Изначально путепровод планировали открыть в мае 2017 года, позднее срок неоднократно переносили.
После закрытия Деревянного моста Остров оказался практически отрезанным от главных магистралей Калининграда. Объект рассчитывали отремонтировать до 1 октября, однако позднее власти решили сохранить пешеходное движение, поэтому сроки пришлось переносить.