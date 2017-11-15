Турецкие инвесторы планируют построить в Беларуси птицефабрики

«Недавно к нам приезжали представители турецкого бизнеса, которые рассматривали территории Копыльского, Клецкого районов по строительству птицефабрик для производства мяса бройлеров. Им необходима территория около 30 тыс. га. Планируется, что продукция затем будет поставляться на экспорт», — рассказал Леонид Заяц.