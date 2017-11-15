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13:41 (мск), источник: БЕЛТА

Турецкие инвесторы планируют построить в Беларуси птицефабрики

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие инвесторы планируют построить в Беларуси птицефабрики, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Недавно к нам приезжали представители турецкого бизнеса, которые рассматривали территории Копыльского, Клецкого районов по строительству птицефабрик для производства мяса бройлеров. Им необходима территория около 30 тыс. га. Планируется, что продукция затем будет поставляться на экспорт», — рассказал Леонид Заяц.

Также есть большой интерес со стороны китайских инвесторов.

«Сейчас китайская компания изучает территорию Витебской области — Сенненский, Чашникский районы, чтобы построить там молочно-товарные комплексы с поголовьем в 40 тыс. Планируется наладить производство молока, его переработку на предприятиях Витебской области и поставку молочных продуктов на китайский рынок», — отметил министр.

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