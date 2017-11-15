Турецкие инвесторы планируют построить в Беларуси птицефабрики
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие инвесторы планируют построить в Беларуси птицефабрики, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц на
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие инвесторы планируют построить в Беларуси птицефабрики, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц на
«Недавно к нам приезжали представители турецкого бизнеса, которые рассматривали территории Копыльского, Клецкого районов по строительству птицефабрик для производства мяса бройлеров. Им необходима территория около 30 тыс. га. Планируется, что продукция затем будет поставляться на экспорт», — рассказал Леонид Заяц.
Также есть большой интерес со стороны китайских инвесторов.
«Сейчас китайская компания изучает территорию Витебской области — Сенненский, Чашникский районы, чтобы построить там