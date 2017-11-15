Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российский лоукостер «Победа» сняла ограничение на вес ручной клади до 5 кг, сообщил журналистам генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков на пресс-конференции, приуроченной к введению новых правил провоза багажа. Ранее предполагалось, что «Победа», согласно новым правилам провоза багажа, будет провозить бесплатно максимум 5 кг. Сейчас компания обещает перевозить больше, если багаж уместится в заданные габариты.

«Мы убрали весовые ограничения», — сказал Калмыков.

Новые правила

В начале ноября 2017 года вступили в силу изменения в Федеральные авиационные правила, сокращающие минимальный вес ручной клади, которую можно провезти бесплатно, с 10 до 5 кг. Также в правила добавлено понятие ручной клади.

Ранее правила позволяли пассажиру бесплатно провезти не менее 10 кг багажа для возвратных и невозратных билетов. Будет ли такой багаж перевезен в ручной клади или в багажном отсеке, определял непосредственно перевозчик.

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Подавляющее число авиакомпаний разрешало брать с собой в салон десятикилограммовый чемодан, а за перевозку багажа в отсеке взимало дополнительную плату. При этом, например, лоукостер «Победа» в своих правилах оговаривал, что бесплатно 10 кг багажа можно перевезти только в багажном отсеке, а уже за ручную кладь (в особенности за излюбленные пассажирами рюкзачки) вводила дополнительную оплату. Теперь возможности такого маневра у авиакомпаний не будет.

Норма провоза ручной клади установлена в «не менее пяти килограммов». Это означает, что авиакомпания обязана принять на борт ручную кладь размером до 5 кг, но по желанию перевозчика граница может быть смещена в сторону увеличения.

Кроме того, согласно правилам, сократился список бесплатных для перевозки предметов (сверх ручной клади). Ранее в него входили 16 наименований, в том числе дамская сумочка или портфель, папка для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхняя одежда, книги или журналы, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, костюм в портпледе, детская люлька, костыли, складная коляска. Сейчас из перечня исключены ноутбук, мобильный телефон и зонт. В Минтрансе это объяснили возможностью убрать эти предметы в сумку.

Зато в списке появился рюкзак — долгожданный для пассажиров «Победы», которых то и дело заставляли доплачивать за провоз рюкзака.