Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Вышедший на пенсию предприниматель из Иордании превратил свой старый Volkswagen Kafer («Жук») в отель среди пустыни. Об этом написал блог Inhabitat.com.
Вышедший на пенсию предприниматель из Иордании превратил свой старый Volkswagen Kafer («Жук») в отель среди пустыни. Об этом написал блог Inhabitat.com.
64-летний Мохаммед Аль Малахим (Mohammed Al Malaheem) переделал старую машину в
«Эта деревня — моя родина. Я здесь родился, вырос и жил. И я захотел сделать
Раньше житель поселка работал гидом, но после выхода на пенсию в 2011 году открыл отель. Обустроить машину ему помогла его дочь: она вышила простыни и сделала подушки, которыми украсила интерьер «Жука».
В соседней пещере мужчина построил ресепшен под названием «Грот Балдуина», там же расположились ванная и кухня, где он кормит гостей восточными сладостями. Рядом Мохаммед открыл небольшую сувенирную лавку.
Ночь в отеле на колесах по системе «все включено» обойдется в 40 иорданских динаров, это приблизительно 3400 рублей. В номере могут разместиться всего два человека. Однако, судя по большому количеству благодарностей в толстой книге отзывов, теснота гостей не смущает.
Мохаммед называет свой отель самым маленьким в мире, но согласно Книге рекордов Гиннесса самая маленькая гостиница Eh’häusl Hotel расположена в Германии в городе Амберг. Ее площадь всего два с половиной метра.