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14:26 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске появился «парк будущего»

Примером в реализации проекта «Городская среда» назвал парк «У Вечного огня» в Магнитогорске председатель Законодательного Собрания области Владимир Мякуш.

Источник: Uralpress.ru

Вчера, 14 ноября, спикер регионального парламента и его заместитель Анатолий Брагин побывали в главном магнитогорском парке и оценили его реконструкцию. Вместе с ними по аллеям прошли глава города Сергей Бердников и председатель Собрания Александр Морозов.

По двухкилометровой круговой дорожке они обошли южную часть парка, поговорили с жителями, осмотрели места будущих газонов и детской площадки.

«По всей области реализуется программа “Городская среда”. Очень важная партийная программа, — отметил Владимир Мякуш. — Как всегда Магнитка показывает пример в решении вопросов. Говоря модным словами, сегодня здесь креативная обстановка. Это парк будущего! Мне нравится направление, выбранное руководителями города. Парк носит спортивный характер, здесь созданы условия для занятий разными видами спорта. Все сделано с любовью и надолго. Самые лучшие впечатления и благодарность руководителям города за то, что слышат людей, ориентируются на их мнение, выполняют их поручения и наказы».

«Парк официально можно считать открытым. Приглашаю сюда всех жителей города. Когда снег ляжет окончательно, здесь будем ходить на лыжах. Но уже сегодня можно погулять с семьей, отдохнуть, подышать воздухом. А парк будет продолжать развиваться», — сказал Сергей Бердников.

«К 48 миллионам по партийному проекту ещё 50 миллионов добавил губернатор области и столько же металлургический комбинат. И получилось, то, что мы сегодня видим, — рассказал Александр Морозов. — Но на этом реконструкция не заканчивается, в следующем году она продолжится, в том числе коснется набережной. Главное, чтобы горожане берегли то, что уже сделано!».

Парк «У Вечного огня» со знаменитым монументом «Тыл-Фронту» — знаковое место для всех магнитогорцев. Именно он большинством горожан был выбран для благоустройства по программе «Городская среда» как единая общественная территория. На 40 гектарах проделана огромная работа: благоустроена главная аллея, выкорчеван сухостой, проложены боковые аллеи, беговые, прогулочные и велодорожки, высажены деревья и кустарники, освещена вся территория парка, расставлены скамейки и урны, выставлены предупреждающие знаки.

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