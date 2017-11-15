Свердловский дорожный картель оштрафован на 55 миллионов рублей

Источник: УралИнформБюро

Управление ФАС по Свердловской области определилось с размером административных штрафов в отношении компаний, признанных виновными в создании картелей на дорожных аукционах.

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», вердикт о виновности АО «Мелиострой», ООО «СУ5групп», ООО СК «Вектор», ООО «Стройспецмонтаж-2000», ООО «Рокада» антимонопольщики вынесли еще в июле, а для вычисления штрафа потребовалось дополнительное время.

Разбирательство в ФАС началось в декабре 2016 года на основании обращения УФСБ о возможном сговоре участников аукционов на строительство и обслуживание дорог в Свердловской области. В частности, контракт на строительство 14-километрового участка Аять — Таватуй на 191 миллион рублей без труда достался ОАО «Мелиострой» из Байкаловского района. В картеле с ним оказалось ООО СК «Вектор».

А в аукционах на разметку дорожного полотна общей стоимостью свыше 200 миллионов рублей помогали победить друг другу и вовсе родственные фирмы ООО «Спецстроймонтаж-2000» и ООО «СУ5групп». Кстати, участники данного картеля намерены в судебном порядке оспорить решение ФАС.