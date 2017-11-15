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14:17 (мск), источник: ИА Башинформ

Стало известно расписание поезда Уфа — Белорецк «Легенда Урала»

УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. С 17 ноября начинает курсировать поезд Уфа — Белорецк «Легенда Урала».

Как сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании, специальный поезд будет ходить три раза в неделю — по пятницам, субботам, воскресеньям. Стоимость билета — 600 рублей, в цену включена доставка пассажиров автобусом до горнолыжной базы. Региональным льготникам и учащимся дневной формы обучения предоставляется 50-процентная скидка.

«Для поезда “Легенда Урала” Куйбышевская железная дорога предоставила трехвагонные рельсовые автобусы серии РА-2 с дизельным двигателем, вместимостью 194 человека, оборудованные системами беспроводного интернета и стойками для зарядки гаджетов, биотуалетами, сиденьями ковшового типа и стеллажами для спортивного инвентаря», — рассказали в БППК.

Расписание по местному времени:

  • Уфа — 6.15.
  • Дема — 6.29.
  • Уршак — 6.54.
  • о.п.102 км (санаторий «Ассы») — 8.46.
  • Инзер — 9.08.
  • Белорецк — 10.55.
  • автобус в Абзаково — 11.00.
  • Отправление:
  • автобус из Абзаково — 17.40.
  • Белорецк — 18.26.
  • Инзер — 20.06.
  • о.п. 102 (санаторий «Ассы») — 20.43.
  • Уршак — 22.27.
  • Дема — 22.52.
  • Уфа — 23.08.

Билеты на пригородный поезд можно приобрести в кассах и терминалах БППК, а также с помощью мобильного приложения «Пригород» (бесплатно предоставляется Google Play и AppStore).

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