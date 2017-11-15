Стало известно расписание поезда Уфа — Белорецк «Легенда Урала»
УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. С 17 ноября начинает курсировать поезд Уфа — Белорецк «Легенда Урала».
УФА, 15 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. С 17 ноября начинает курсировать поезд Уфа — Белорецк «Легенда Урала».
Как сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании, специальный поезд будет ходить три раза в неделю — по пятницам, субботам, воскресеньям. Стоимость билета — 600 рублей, в цену включена доставка пассажиров автобусом до горнолыжной базы. Региональным льготникам и учащимся дневной формы обучения предоставляется 50-процентная скидка.
«Для поезда “Легенда Урала” Куйбышевская железная дорога предоставила трехвагонные рельсовые автобусы серии РА-2 с дизельным двигателем, вместимостью 194 человека, оборудованные системами беспроводного интернета и стойками для зарядки гаджетов, биотуалетами, сиденьями ковшового типа и стеллажами для спортивного инвентаря», — рассказали в БППК.
Расписание по местному времени:
Билеты на пригородный поезд можно приобрести в кассах и терминалах БППК, а также с помощью мобильного приложения «Пригород» (бесплатно предоставляется Google Play и AppStore).