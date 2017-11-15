Стало известно расписание поезда Уфа — Белорецк «Легенда Урала»

Как сообщили в Башкортостанской пригородной пассажирской компании, специальный поезд будет ходить три раза в неделю — по пятницам, субботам, воскресеньям. Стоимость билета — 600 рублей, в цену включена доставка пассажиров автобусом до горнолыжной базы. Региональным льготникам и учащимся дневной формы обучения предоставляется 50-процентная скидка.

«Для поезда “Легенда Урала” Куйбышевская железная дорога предоставила трехвагонные рельсовые автобусы серии РА-2 с дизельным двигателем, вместимостью 194 человека, оборудованные системами беспроводного интернета и стойками для зарядки гаджетов, биотуалетами, сиденьями ковшового типа и стеллажами для спортивного инвентаря», — рассказали в БППК.

Расписание по местному времени:

Уфа — 6.15.

Дема — 6.29.

Уршак — 6.54.

о.п.102 км (санаторий «Ассы») — 8.46.

Инзер — 9.08.

Белорецк — 10.55.

автобус в Абзаково — 11.00.

Отправление:

автобус из Абзаково — 17.40.

Белорецк — 18.26.

Инзер — 20.06.

о.п. 102 (санаторий «Ассы») — 20.43.

Уршак — 22.27.

Дема — 22.52.

Уфа — 23.08.