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14:14 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В садовых обществах в Советском районе Новосибирска дали тепло и свет

«Вести» рассказывали — две недели более трехсот человек мерзли в своих домах.

Источник: Вести - Новосибирск

Сначала была авария, потом не могли найти аттестованного электрика. В выходные жители собрали общий сход — пригласили энергетиков, спасателей, написали жалобы в прокуратуру и Антимонопольную службу. Сегодня жители садовых обществ сообщили, что свет в дома наконец-то дали.

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