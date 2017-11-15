В садовых обществах в Советском районе Новосибирска дали тепло и свет

Сначала была авария, потом не могли найти аттестованного электрика. В выходные жители собрали общий сход — пригласили энергетиков, спасателей, написали жалобы в прокуратуру и Антимонопольную службу. Сегодня жители садовых обществ сообщили, что свет в дома наконец-то дали.