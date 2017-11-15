Калининградским чиновникам впервые за четыре года проиндексировали зарплату

«Вообще индексация должна быть ежегодная, но мы не индексировали с 2014 года. Чтобы вы понимали, индексируются только оклады — а это 6−9 тысяч рублей. 5% — это не тысячи, а примерно 300 рублей. Инфляция существует, но четыре года этого в муниципалитете не происходило, понимая тяжелую ситуацию», — пояснил председатель горсовета Андрей Кропоткин.
В 2015 году депутаты калининградской облдумы решили в целях экономии «заморозить» зарплаты всем региональным чиновникам.
Как ранее писал Клопс.Ru, в 2016 году депутат Госдумы РФ предлагал обязать всех работодателей индексировать зарплаты сотрудникам. В том же году аналитики подсчитали, что индексация выплат пенсионерам и бюджетникам должна была обойтись в 5,3 триллиона рублей.