Калининградским чиновникам впервые за четыре года проиндексировали зарплату

«Вообще индексация должна быть ежегодная, но мы не индексировали с 2014 года. Чтобы вы понимали, индексируются только оклады — а это 6−9 тысяч рублей. 5% — это не тысячи, а примерно 300 рублей. Инфляция существует, но четыре года этого в муниципалитете не происходило, понимая тяжелую ситуацию», — пояснил председатель горсовета Андрей Кропоткин.