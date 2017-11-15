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15:44 (мск), источник: Городской репортер

Для обустройства Театрального спуска планируют изъять земельные участки ростовского порта

Для создания на Театральном спуске и прилегающим к нему кварталах объектов инженерной и транспортной инфраструктуры планируется изъять участки, находящиеся в федеральной собственности и собственности АО «Ростовский порт», сообщает пресс-служба администрации города.

«Генпланом Ростова предусмотрено перепрофилирование промышленной зоны первого грузового порта (территория улицы Береговой — от переулка Державинский до 13-й Линии), а также бывших территорий заводов “Красный Дон”, “Красный флот” и “Красный Аксай” в общественно-деловую зону, — сказал главный архитектор города — директор департамента архитектуры и градостроительства Роман Илюгин. — Доминантными объектами этой зоны станут те, что формируют речной фасад города, а также продолжение благоустройства зоны набережной реки Дон и продление ее в восточном направлении».

Сейчас обсуждается вопрос о переносе порта в другое место. Как говорится в сообщении, территория Театрального спуска входит в границы общественно-деловой зоны. Обустройство этой территории предполагает создание общественных пространств, включая бульвар, который свяжет Театральный спуск и набережную реки Дон.

Как ранее сообщалось, жителям Театрального спуска, где в августе произошел крупный пожар, не разрешат восстанавливать свои дома на старом месте.

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