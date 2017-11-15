Для обустройства Театрального спуска планируют изъять земельные участки ростовского порта

«Генпланом Ростова предусмотрено перепрофилирование промышленной зоны первого грузового порта (территория улицы Береговой — от переулка Державинский до 13-й Линии), а также бывших территорий заводов “Красный Дон”, “Красный флот” и “Красный Аксай” в общественно-деловую зону, — сказал главный архитектор города — директор департамента архитектуры и градостроительства Роман Илюгин. — Доминантными объектами этой зоны станут те, что формируют речной фасад города, а также продолжение благоустройства зоны набережной реки Дон и продление ее в восточном направлении».