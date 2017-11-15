Три новых съезда с ЗСД Петербурга появятся в 2018—2020 годах

Три новых развязки на пересечении Западного скоростного диаметра с Шуваловским проспектом, Шкиперским протоком и Новым шоссе будут введены в эксплуатацию в 2018—2020 годах. Эти планы сегодня, 15 ноября, на конференции по развитию транспортной системы подтвердил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как ожидается, съезд на пересечении с Новым шоссе будет введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года, с Шуваловским проспектом — в ноябре 2019 года, со Шкиперским протоком — в конце 2020 года.

Ранее в ходе работы конференции заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул отметил, что основным недостатком ЗСД является недостаточное количество въездов и съездов.

Напомним, в рамках ПМЭФ-2017 было заключено соглашение между Санкт-Петербургом, ООО «Магистраль северной столицы» и АО «Западный скоростной диаметр», которое закрепило намерения сторон по развитию ЗСД, в том числе по строительству дополнительных развязок — с Новым шоссе, Шуваловским проспектом и Шкиперским протоком. Стоимость проекта оценивается в 8 миллиардов рублей.

Как отмечали ранее в Смольном, подключение Нового шоссе обеспечит вывод на ЗСД транспортных потоков из поселков Песочный, Левашово, Белоостров. Развязка позволит задействовать путепровод через железнодорожные пути в районе 28-го километра и подключить Белоостровское шоссе к ЗСД.

Путепроводная развязка в створе Шуваловского проспекта позволит разгрузить транспортную развязку на Богатырском проспекте и подключить к ЗСД район «Лахта-центра», перераспределив транспортные потоки в Приморском районе.