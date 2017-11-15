Три новых съезда с ЗСД Петербурга появятся в 2018—2020 годах
Стоимость проекта оценивается в 8 миллиардов рублей.
Стоимость проекта оценивается в 8 миллиардов рублей.
Три новых развязки на пересечении Западного скоростного диаметра с Шуваловским проспектом, Шкиперским протоком и Новым шоссе будут введены в эксплуатацию в 2018—2020 годах. Эти планы сегодня, 15 ноября, на конференции по развитию транспортной системы подтвердил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ)
Как ожидается, съезд на пересечении с Новым шоссе будет введен в эксплуатацию в ноябре 2018 года, с Шуваловским проспектом — в ноябре 2019 года, со Шкиперским протоком — в конце 2020 года.
Ранее в ходе работы конференции заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул отметил, что основным недостатком ЗСД является недостаточное количество въездов и съездов.
Напомним, в рамках ПМЭФ-2017 было заключено соглашение между
Как отмечали ранее в Смольном, подключение Нового шоссе обеспечит вывод на ЗСД транспортных потоков из поселков Песочный, Левашово, Белоостров. Развязка позволит задействовать путепровод через железнодорожные пути в районе 28-го километра и подключить Белоостровское шоссе к ЗСД.
Путепроводная развязка в створе Шуваловского проспекта позволит разгрузить транспортную развязку на Богатырском проспекте и подключить к ЗСД район «Лахта-центра», перераспределив транспортные потоки в Приморском районе.
Дополнительный съезд с ЗСД на Васильевском острове рядом с улицей Шкиперский проток позволит обеспечить транспортную связь намывных территорий в западной части острова и снизит транспортную нагрузку на действующий съезд в створе набережной Макарова. Это обеспечит равномерную загрузку