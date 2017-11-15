В Волгоградской области 370 молодых семей улучшат свои жилищные условия

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В нынешнем году на финансирование подпрограммы было направлено около 200 миллионов рублей. В результате 370 молодых семей из 49 муниципальных образований региона смогут улучшить жилищные условия. По данным регионального комитета молодежной политики, на 1 ноября текущего года уже 313 семей получили социальную выплату для приобретения жилья.

В этом году на реализацию подпрограммы из федеральной казны было выделено 75,2 млн рублей, из областного бюджета — 75 млн рублей, из местных бюджетов — 48,8 млн рублей. Участников подпрограммы стало на 20 семей больше, чем в 2016 году. Напомним, что Волгоградская область участвует в подпрограмме с 2006 года. За это время с помощью государства уже 4330 молодых семей региона улучшили свои жилищные условия.

Отметим, что поддержка материнства и детства входит в число приоритетов обозначенной губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году долгосрочной стратегии развития региона, в связи с чем именно поддержка молодых семей находится в центре внимания региональных властей. Только в этом году введено единовременное пособие в размере 25 тысяч рублей для молодых мам, родивших первого ребенка в возрасте до 23 лет; более чем вдвое увеличено ежемесячное пособие на детей для семей военнослужащих и студенческих пар. Размер регионального материнского капитала увеличен до 70 тысяч рублей.

Еще одна программа — «Ты — предприниматель» направлена на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. В 2017 году в ней приняли участие 1350 человек, 40 из них зарегистрировали свой бизнес в сфере IT-технологий, сельского хозяйства, промышленного производства, пищевой и развлекательной индустрии. Всего за три года реализации масштабной образовательной программы в ней приняли более восьми тысяч человек, 180 — зарегистрировали субъекты малого и среднего предпринимательства.