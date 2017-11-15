Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: РФ может начать новую большую игру в Южной Америке
7 неловких вопросов сексологу
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
Актер театра и кино Виталий Шаповалов умер в больнице
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
СМИ: Румыния начала процесс "приватизации" Черновицкой области
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и грубо высказался о них
«У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск»
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
31-летняя Бузова предстала без косметики - СМИ
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
15:03 (мск), источник: Sputnik.md

Почему в Молдове ищут рабочих, а люди жалуются, что им негде устроиться

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. В последнее время молдавские предприятия сталкиваются с нехваткой рабочих рук. Фабрики готовы брать на работу неквалифицированный персонал и обещают обучить новых сотрудников профессии.

Источник: Sputnik.md

Как пояснил для Sputnik эксперт Вячеслав Ионицэ, кадровый голод на фоне относительно стабильной безработицы связан с несколькими факторами. Один из них — переформатирование экономики.

Например, в последнее время иностранные компании создают рабочие места в автомобилестроении. А уровень подготовки в средне специальных учебных заведениях не соответствует запросам работодателей.

«Недавно был сделан подсчёт. У нас 250 тысяч детей окончили лицеи. Среди них порядка 90 тысяч поступили в университеты в Молдове и за рубежом. Таким образом, 160 тысяч детей просто выплеснула школа, и куда они пошли — никто не знает. А ведь школа не дает профессии. К тому же бывшие профтехучилища не привязаны к экономике», — заявил Вячеслав Ионицэ.

Специалист отметил, что молдавский рынок труда в перспективе может развиваться благодаря иностранным инвесторам.

У местного населения денег на солидные вложения нет. Бизнесмены, как правило, открывают мелкие предприятия, пояснил собеседник. Крупные компании, в свою очередь, ограничены маленьким молдавским рынком, поэтому не могут платить солидные зарплаты.

«Представьте, что работодатель зарабатывает на каждом сотруднике 450 леев в год. Зарплату он может дать в пределах 15% от этой суммы. Минус налоги. Если разделить оставшуюся сумму на 12 месяцев, получается зарплата в три тысячи леев в месяц. Экономическому агенту неоткуда платить большую зарплату, так как у нас маленький рынок», — пояснил Вячеслав Ионицэ.

По словам эксперта, за последние 15 лет число официально зарегистрированных рабочих мест сократилось на 100 тысяч. Это, отчасти, привело к оттоку рабочей силы за рубеж. Ионицэ отметил, что на сегодняшний день число тех, кто постоянно работает за рубежом, равно тому, сколько в Молдове насчитывается официальных работников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Страшная трагедия: трое детей сгорели в Молдове
Молдове угрожает эпидемия кори, инфекция уже бушует в Румынии и Украине
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
РЖД запускают первые пассажирские поезда в обход Украины
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Военные Зимбабве арестовали находящегося 40 лет у власти Мугабе
«Победа» сняла ограничение на вес ручной клади
Российскую керлингистку заподозрили в использовании допинга
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Жасмин и ее 5-летняя дочка вышли на сцену в одинаковых платьях Вполне возможно, девочка пойдет по стопам своей мамы.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь