Узбекистан впервые официально назвал данные по золотовалютным резервам: у страны в копилке $26 млрд

Источник: Podrobno.uz

По его словам, только за последние два месяца они увеличились на 750 миллионов долларов.

«Вы знаете, что мы обычно не публиковали эту информацию, она считалась конфиденциальной. Однако недавно было принято решение главы государства, где решено целый ряд экономических данных как бы деклассифицировать, сделать их открытыми и публичными. Так, с 1 января каждое ведомство, включая Центральный банк, будет официально публиковать золотовалютные резервы, показатели денежной массы и другие экономические показатели. И вот сегодня мы первый раз официально объявляем сумму золотовалютных резервов», — отметил Ишметов.

Это, заметил он, один из положительных результатов того, что страна начальный период прошла без вливания валютных ресурсов со стороны государства, в частности, Центрального банка.

«В целом участие Центрального банка в нашем понимании на валютной бирже будет минимальным, чтобы дать позволить рынку сформировать тот курс, по которому предприятия реально готовы и покупать, и продавать валюту», — пояснил представитель регулятора.

Ишметов также сказал, что в процессе подготовки валютной либерализации в стране многих интересовал вопрос, хватит ли у государства резервов на это. По его словам, Центробанк сразу расставил акценты и заявил, что не собирается тратить накопленные за эти годы золотовалютные резервы.

«Мы дали понять, что курс будет формироваться исходя из рыночных принципов, что означает, что мы не должны вмешиваться своими интервенциями, чтобы обеспечить или защитить какой-то уровень курса», — прокомментировал он.