АИЖК подало иск о банкротстве застройщика нижегородского ЖК «Новинки Smart City»
АИЖК подало иск о банкротстве застройщика нижегородского ЖК «Новинки Smart City».
АИЖК подало иск о банкротстве застройщика нижегородского ЖК «Новинки Smart City».
Согласно информации в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области, АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 13 ноября 2017 года обратилось в суд с иском о банкротстве ООО «Квартстрой Центр». Сумма долга, указанная в деле, составляет 19,8 млн рублей. Дата рассмотрения иска пока не назначена.
Напомним, в отношении «Квартстрой Центра» расследуется уголовное дело в связи с недостроенным ЖК «Новинки Smart City». Также сообщалось, что гендиректор ООО «Квартстрой Центр» находится под арестом в рамках расследования уголовного дела, еще один фигурант — директор филиала компании — находится под домашним арестом.
В свою очередь дольщики ЖК пока самостоятельно охраняют стройку. Региональный минстрой настаивает на создании НКО участников долевого строительства, так как оно необходимо для предоставления субсидий. Размер возможных субсидий пока не известен, дольщики НКО создавать не торопятся, так как сомневаются в его эффективности для достройки ЖК. Инвестора для завершения строительства домов минстрой пока не нашел.