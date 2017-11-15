АИЖК подало иск о банкротстве застройщика нижегородского ЖК «Новинки Smart City».

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации в картотеке дел арбитражного суда Нижегородской области, АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» 13 ноября 2017 года обратилось в суд с иском о банкротстве ООО «Квартстрой Центр». Сумма долга, указанная в деле, составляет 19,8 млн рублей. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Напомним, в отношении «Квартстрой Центра» расследуется уголовное дело в связи с недостроенным ЖК «Новинки Smart City». Также сообщалось, что гендиректор ООО «Квартстрой Центр» находится под арестом в рамках расследования уголовного дела, еще один фигурант — директор филиала компании — находится под домашним арестом.