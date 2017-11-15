Производители сигарет в странах ЕАЭС с 15 ноября должны наносить на упаковку устрашающие картинки

Источник: БЕЛТА

Техрегламент Таможенного союза на табачную продукцию вступил в силу в мае 2016 года. Для производителей был определен переходный период — до 15 ноября допускалось производство и выпуск в обращение продукции согласно требованиям, действовавшим ранее. С 15 ноября табачная продукция должна выпускаться только в соответствии с требованиями техрегламента.

Ольга Бартман обратила внимание, что в продаже еще могут находиться упаковки сигарет старого образца, поскольку обращение продукции в прежней упаковке допускается до ее полной реализации на территории государства, где эта продукция была выпущена.

Согласно новым требованиям, на упаковке размещается предупреждение из картинки и надписи о вреде курения.

Картинка, как правило, устрашающего характера. Могут быть изображены последствия потребления табака в виде онкологического заболевания, недоношенных детей и т. д. Предупреждение должно занимать не менее 50% площади пачки.

Такая мера, по словам Ольги Бартман, призвана воздействовать как на курящих, так и на некурящих. Анализ аналогичных мер, которые были приняты в Бразилии, Австралии, показывал, что после этого как минимум треть курящих предпринимали попытки бросить курить, ограничивали курение в присутствии беременных женщин и детей.