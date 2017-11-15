В Крыму выяснят, почему предприятия проверяют внепланово

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил министр экономического развития РК Андрей Мельников.

Он заверил, что ведомство вместе с прокуратурой намерено выяснить, с чем связана частота внеплановых проверок и преобладание штрафных санкций вместо предупреждений.

«За первое полугодие 2017 года проведена 1721 проверка, 1709 из них — внеплановые. Это почти 99%. По результатам проверок наложен 1261 административный штраф. Подобный подход к осуществлению надзорной деятельности может создавать барьеры для работы предпринимателей, которых в Республике более 80 тысяч», — цитирует Мельникова пресс-служба минэкономразвития.