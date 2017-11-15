Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Путин впервые проведет переговоры с главами ДНР и ЛНР
Незаконную дорогу из опасных отходов нашли в Подмосковье
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
СМИ: Глава «Роснефти» Игорь Сечин развелся с молодой супругой
СМИ: Изменившаяся Ротару приехала в Россию
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
Кончаловский: Никто не осмеливается делать то, что делает Путин
Украинский генерал: ВСУ могут выйти к границам РФ
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
31-летняя Бузова предстала без косметики - СМИ
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
10Последствия тайфуна Дамри
15:58 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму выяснят, почему предприятия проверяют внепланово

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости Крым. Почти все проверки крымских предпринимателей в первом полугодии 2017-го прошли внепланово.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил министр экономического развития РК Андрей Мельников.

Он заверил, что ведомство вместе с прокуратурой намерено выяснить, с чем связана частота внеплановых проверок и преобладание штрафных санкций вместо предупреждений.

«За первое полугодие 2017 года проведена 1721 проверка, 1709 из них — внеплановые. Это почти 99%. По результатам проверок наложен 1261 административный штраф. Подобный подход к осуществлению надзорной деятельности может создавать барьеры для работы предпринимателей, которых в Республике более 80 тысяч», — цитирует Мельникова пресс-служба минэкономразвития.

В ведомстве уточнили, что в Инспекции по труду на 620 проверок пришлось 694 штрафа. Госкомитет ветеринарии провел 171 проверку и наложил 147 штрафов, Служба Госстройнадзора устроила 83 проверки, почти половина окончилась штрафами. Инспекция по жилищному надзору Республики Крым провела 543 проверки и наложила 246 штрафов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первый год стройки: как возводят Соборную мечеть
Раввин Йехезкель Лазар: я и не мечтал, что останусь в Крыму навсегда
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Что привело к военному перевороту в Зимбабве
Возле Керчи терпит бедствие пароход
В Китае найдена шкатулка с останками Будды
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь