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16:14 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске на крышах домов могут появиться скверы

В Челябинске на крышах домов могут появиться скверы, а территории парков и пояс защитных лесов вокруг города увеличат, за источниками выбросов будут наблюдать с помощью малой авиации и камер.

Эти и другие предложение были включены в Стратегию развития региона до 2035 года по направлению «Чистый воздух», которую обсудили на Круглом столе в Общественной палате региона.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ОПЧО, поступившие предложения охватывают все сферы влияния на экологическую обстановку.

По словам председателя комитета экологии Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Андрея Минченко, проект определяет две цели и четыре блока задач. «Как усилить контроль и меры воздействия в части охраны состояния воздуха. Как создать условия для внедрения на предприятиях лучших доступных технологий по снижению выбросов. Как усилить ограничения на выбросы во время неблагоприятных метеоусловий, и как сформировать экологичную городскую среду», — обозначил задачи Минченко.

В каждом из блоков — десятки конкретных предложений. К примеру, в первом предлагается сделать замеры качества воздуха более частыми и увеличить их территорию. Причем делать это без выходных в передвижных лабораториях. А еще — усилить общественный контроль, допустив общественных экологических инспекторов к замерам качества воздуха и проверкам на источниках загрязнения. Для наблюдения за основными источниками выбросов предлагается использовать малую авиацию и стационарные видеокамеры. А для оперативности — разработать онлайн-приложение для смартфонов, с помощью которого любой челябинец сможет сообщить о факте загрязнения воздуха.

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Во втором блоке предлагается предоставить промышленным предприятиям налоговые льготы для софинансирования установки газоочистных фильтров, и ужесточить квоты на выбросы.

В третьем предлагается через суд отменять неэффективные планы предприятий по снижению выбросов в периоды НМУ если они виновны в систематических превышениях ПДК вредных веществ.

В последнем, четвертом блоке проработаны предложения по озеленению городов, вплоть до создания скверов на крышах домов. По восстановлению и расширению пояса защитных лесов и парков вокруг крупных городов. По созданию индустриального парка для размещения крупных производств вне жилых зон. А еще предлагается полностью закрыть городскую свалку, а в дальнейшем рекультивировать ее.

Советник председателя Общественной палаты Челябинской области Сергей Лихачев предложил провести полную инвентаризацию и кадастровый учет всех промпредприятий Челябинска и Магнитогорска и выявить потенциальных загрязнителей.

Эксперт Общественной палаты Челябинской области Луиза Коржова предложила внедрить в Челябинске и Магнитогорске автоматизированные системы мониторинга экологической ситуации. На сегодня в области такая система работает на ПО «Маяк» в Озерске, откуда данные в режиме реального времени передаются в Москву. Участники встречи высказали еще множество предложений.

В частности, все высказанные дополнения к предложениям в Стратегию-2035 Общественная палата Челябинской области соберет и систематизирует. Они станут основой для разработки важнейшего документа, который определит развитие региона на ближайшие годы.

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