В Челябинске на крышах домов могут появиться скверы
В Челябинске на крышах домов могут появиться скверы, а территории парков и пояс защитных лесов вокруг города увеличат, за источниками выбросов будут наблюдать с помощью малой авиации и камер.
В Челябинске на крышах домов могут появиться скверы, а территории парков и пояс защитных лесов вокруг города увеличат, за источниками выбросов будут наблюдать с помощью малой авиации и камер.
Эти и другие предложение были включены в Стратегию развития региона до 2035 года по направлению «Чистый воздух», которую обсудили на Круглом столе в Общественной палате региона.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
По словам председателя комитета экологии
В каждом из блоков — десятки конкретных предложений. К примеру, в первом предлагается сделать замеры качества воздуха более частыми и увеличить их территорию. Причем делать это без выходных в передвижных лабораториях. А еще — усилить общественный контроль, допустив общественных экологических инспекторов к замерам качества воздуха и проверкам на источниках загрязнения. Для наблюдения за основными источниками выбросов предлагается использовать малую авиацию и стационарные видеокамеры. А для оперативности — разработать
Во втором блоке предлагается предоставить промышленным предприятиям налоговые льготы для софинансирования установки газоочистных фильтров, и ужесточить квоты на выбросы.
В третьем предлагается через суд отменять неэффективные планы предприятий по снижению выбросов в периоды НМУ если они виновны в систематических превышениях ПДК вредных веществ.
В последнем, четвертом блоке проработаны предложения по озеленению городов, вплоть до создания скверов на крышах домов. По восстановлению и расширению пояса защитных лесов и парков вокруг крупных городов. По созданию индустриального парка для размещения крупных производств вне жилых зон. А еще предлагается полностью закрыть городскую свалку, а в дальнейшем рекультивировать ее.
Советник председателя Общественной палаты Челябинской области Сергей Лихачев предложил провести полную инвентаризацию и кадастровый учет всех промпредприятий Челябинска и Магнитогорска и выявить потенциальных загрязнителей.
Эксперт Общественной палаты Челябинской области Луиза Коржова предложила внедрить в Челябинске и Магнитогорске автоматизированные системы мониторинга экологической ситуации. На сегодня в области такая система работает на ПО «Маяк» в Озерске, откуда данные в режиме реального времени передаются в Москву. Участники встречи высказали еще множество предложений.
В частности, все высказанные дополнения к предложениям в Стратегию-2035 Общественная палата Челябинской области соберет и систематизирует. Они станут основой для разработки важнейшего документа, который определит развитие региона на ближайшие годы.