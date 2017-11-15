Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
«Ашан» объяснил решение не выдавать больше бесплатные пакеты
"Ростех" объяснил, откуда у сына Чемезова квартира от государства
На Украине переименовали Великую Отечественную войну
Харассмент: что это и при чем тут сексуальное насилиеДело Вайнштейна и обвинения других звезд в домогательствах запустили дискуссию о профессиональной этике, в которой постоянно звучит слово «харассмент»
СМИ: Святотатственный снимок Бузовой у церкви возмутил россиян
«Сердючка» высказалась о запрете гастролей в РФ
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
Песков высказался о поломке самолета делегации РФ
Анджелина Джоли появилась на публике в скромном наряде
Кукла Барби впервые примерила хиджаб
31-летняя Бузова предстала без косметики - СМИ
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
10Последствия тайфуна Дамри
16:08 (мск), источник: Новости Перми

ФАП в Гайнском районе будет введен в эксплуатацию раньше

Во время приема граждан, который 15 ноября провел губернатор Пермского края Максим Решетников, жительница поселка Сосновая Гайнского района Светлана Мальцева обратилась с просьбой оказать содействие в решении вопроса ввода в эксплуатацию в населенном пункте фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).

Источник: Новости Перми

По словам женщины, строительство ФАПа началось в сентябре 2016 г, но до сих пор не закончено. При этом благоустройство территории ФАПа, подключение учреждения к коммуникациям не входило в стоимость договора с подрядчиком и в настоящее время осуществляется за счет средств муниципалитета.

Максим Решетников обратил внимание присутствующих на недоработку в части контроля за подрядчиком как со стороны муниципальных, так и со стороны краевых властей.

По итогам рассмотрения обращения Максим Решетников дал поручение министру здравоохранения края Дмитрию Матвееву оказать максимальную помощь в организации и проведении всех необходимых работ по своевременной сдаче объекта, обеспечить ввод в эксплуатацию ФАПа в срок до 30 декабря 2017 г.

Также губернатор поручил проверить подключение ФАПа к сети Интернет, чтобы у персонала с первых же дней была возможность получать онлайн-консультации.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Лысьве арестовали убийцу
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Что привело к военному перевороту в Зимбабве
Возле Керчи терпит бедствие пароход
В Китае найдена шкатулка с останками Будды
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
В Норвегии откроют самый большой в мире подводный ресторан
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь