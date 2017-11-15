ФАП в Гайнском районе будет введен в эксплуатацию раньше

По словам женщины, строительство ФАПа началось в сентябре 2016 г, но до сих пор не закончено. При этом благоустройство территории ФАПа, подключение учреждения к коммуникациям не входило в стоимость договора с подрядчиком и в настоящее время осуществляется за счет средств муниципалитета.



Максим Решетников обратил внимание присутствующих на недоработку в части контроля за подрядчиком как со стороны муниципальных, так и со стороны краевых властей.



По итогам рассмотрения обращения Максим Решетников дал поручение министру здравоохранения края Дмитрию Матвееву оказать максимальную помощь в организации и проведении всех необходимых работ по своевременной сдаче объекта, обеспечить ввод в эксплуатацию ФАПа в срок до 30 декабря 2017 г.



Также губернатор поручил проверить подключение ФАПа к сети Интернет, чтобы у персонала с первых же дней была возможность получать онлайн-консультации.

