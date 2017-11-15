Узбекистан поднялся на 8 позиций в индексе развития ИКТ
Узбекистан поднялся на 8 позиций в индексе развития ИКТ и занял 95-е место среди 192 стран и признан как самая динамично развивающаяся страна в сфере ИКТ.
Узбекистан поднялся на 8 позиций в индексе развития ИКТ и занял 95-е место среди 192 стран и признан как самая динамично развивающаяся страна в сфере ИКТ.
Международный союз электросвязи (МСЭ) обнародовал отчет «Измерение информационного общества». В этом отчете содержатся результаты последнего Индекса развития ИКТ (IDI), ведущего глобального индекса, который устанавливает уровень развития ИКТ более чем в 190 странах мира.
Согласно отчету, Узбекистан поднялся на 8 позиций в Индексе развития ИКТ и теперь занимает 95 место в мире. Отметим, что в прошлогоднем индексе Узбекистан занимал 110 место в мире, но в результате пересмотра методологии индекса со стороны МСЭ Узбекистан переместился на 103 место.
В результате Узбекистан признан как самая динамично развивающаяся страна в сфере ИКТ.
Индекс развития ИКТ состоит из трех суб-индексов: доступа, использования и
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Согласно данным отчета, количество подключенных к фиксированной телефонной связи составляет 11,34 на 100 человек и к мобильной связи — 77,33 на 100 человек. Международный трафик на одного пользователя составляет 5682.64 бит/с.
Около 43,87% домашних хозяйств в Узбекистане имеют компьютеры, а 75,2% домашних хозяйств имеют у себя дома доступ в интернет.
При этом около 46,79% населения Узбекистана пользуются интернетом, говорится в отчете. Количество пользователей фиксированного широкополосного доступа Интернет составляет 9,13 на 100 человек.
Число активных пользователей мобильного Интернета в Узбекистане достигло 55,89 на 100 человек, отмечается в отчете.