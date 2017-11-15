Источник: Uzdaily.uz

Международный союз электросвязи (МСЭ) обнародовал отчет «Измерение информационного общества». В этом отчете содержатся результаты последнего Индекса развития ИКТ (IDI), ведущего глобального индекса, который устанавливает уровень развития ИКТ более чем в 190 странах мира.

Согласно отчету, Узбекистан поднялся на 8 позиций в Индексе развития ИКТ и теперь занимает 95 место в мире. Отметим, что в прошлогоднем индексе Узбекистан занимал 110 место в мире, но в результате пересмотра методологии индекса со стороны МСЭ Узбекистан переместился на 103 место.

В результате Узбекистан признан как самая динамично развивающаяся страна в сфере ИКТ.

Индекс развития ИКТ состоит из трех суб-индексов: доступа, использования и суб-индекса практических навыков, каждый из которых отражает различные аспекты и компоненты процесса развития ИКТ. В настоящем отчете представлены результаты расчета ИКТ по 175 экономикам мира.

В суб-индексе доступ Узбекистан занял 95 место с индексом 5,24 (в 2016 году — 98 место с индексом 4,96). Узбекистан вошел в топ-10 стран, которые значительно улучшили свои показатели по суб-индексу доступ.

В суб-индексе использования страна заняла 93 место с индексом 3,93 (в 2016 году — 103 место с индексом 3,23) и суб-индексе практических навыков — 87 место с индексом 6,17 (88 место с индексом 6,04).

Согласно данным отчета, количество подключенных к фиксированной телефонной связи составляет 11,34 на 100 человек и к мобильной связи — 77,33 на 100 человек. Международный трафик на одного пользователя составляет 5682.64 бит/с.

Около 43,87% домашних хозяйств в Узбекистане имеют компьютеры, а 75,2% домашних хозяйств имеют у себя дома доступ в интернет.

При этом около 46,79% населения Узбекистана пользуются интернетом, говорится в отчете. Количество пользователей фиксированного широкополосного доступа Интернет составляет 9,13 на 100 человек.