В Москве начался снос здания аэровокзала

Ранее Москомэкспертиза согласовала проект строительства крупного жилого комплекса «Прайм Парк» по на месте старого Московского аэровокзала по адресу Ленинградский Проспект, 37. Как сообщает РИА Недвижимость, общая площадь квартала составит 502 тысячи квадратных метров. Комплекс будет состоять из девяти башен переменной этажности, объединенных малоэтажными частями и подземным паркингом. На первых этажах домов планируют разместить офисы, общепит, торговые точки и фитнес-центр.

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Девелопером проекта является компания Optima Development, а концепция была разработана британским архитектурным бюро DYER и дополнена проектным бюро АПЕКС. Всего в проекте 3638 квартир и 2457 парковочных мест. Недалеко находятся станции метро «Динамо» и почти достроенная «ЦСКА».

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Летное поле на Ходынке появилось в 1910 году. В 1920 начались первые внутренние авиаперевозки из Москвы в Нижний Новгород. В 1926 году аэродром стал называться Центральным аэропортом имени Фрунзе. Здание первого в СССР аэровокзала было построено в 1930 — 1931 годах. В 1938 году к нему была подведена Замоскворецкая линия метро — открылась станция «Аэропорт».

В 60-е годы были построены аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово. Они находились далеко от города, поэтому для доставки пассажиров на рейсы было решено организовать аэровокзал на территории Центрального аэропорта имени Фрунзе. Строительство велось с 1960 по 1965 год. Архитекторы спроектировали комплекс — терминал и два 12-этажных здания, в которых расположились гостиница «Аэропорт» и оперативные авиационные службы. Для пассажиров были организованы автобусные и вертолетные рейсы, которые доставляли их прямо к трапу самолета.

Центральный московский аэровокзал, 1973 год | Источник: РИА "Новости"