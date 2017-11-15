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16:48 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Работать над внешним обликом Краснодара будет Архитектурный совет

КРАСНОДАР, 15 ноября, ФедералПресс. В Краснодаре создан Архитектурный совет на общественных началах. Главной его задачей будет работа над внешним обликом кубанской столицы.

Архитектурный совет будет рассматривать дизайн зданий и фасадов и то, как они будут сочетаться с существующим архитектурным ансамблем.

По словам главного архитектора Краснодара Игоря Мазурока, на заседаниях совета будут рассматривать и обсуждать эскизные проекты объектов капитального строительства. В дальнейшем состав совета может дополняться, сообщает пресс-служба города.

Коллектив Архитектурного совета будет обращать внимание на наличие парковочных мест, элементов озеленения и благоустройства, а также цветового решения фасадов.

«ФедералПресс» напоминает, что глава Краснодара Евгений Первышов дал поручение подготовить предложения для обновления внутриквартальных и общественных пространств в 2018 году.

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