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17:02 (мск), источник: Kommersant.uz

До конца года в Узбекистан завезут около 200 банкоматов

Количество банкоматов в Узбекистане будет увеличиваться. До конца года несколько банков страны планируют завести около 200 автоматов. Об этом сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов.

Источник: Kommersant.uz

Он также сделал небольшой экскурс в историю и напомнил, что «этот продукт не был развит по простой причине — в стране была проблема с обеспечением наличных средств».

«Если у банков есть проблемы с наличностью, не было никакого смысла закупать банкоматы. Зачем их ставить, если там нет наличных денег. Сейчас ситуация такая, что мы проблему с наличными средствами решили. Теперь распространение банкоматов упирается в возможность банков. С одной стороны это инфраструктура, которая потребует очень больших капитальных вложений, с учетом того, что банкоматов у нас практически нет», — отметил Ишметов.

Напомним, в начале августа несколько банков установили автоматы для обналичивания денег с пластиковых карт на территории столичных рынков. Всего по Ташкенту на сегодняшний день работает порядка 10 банкоматов.

«Конечно этого недостаточно. К тому же это старые банкоматы, которые не использовались годами, часто ломаются. Сейчас по нашей информации банки работают над завозом банкоматов. Центральный банк не вмешивается в этот процесс. Мы смотрим на это как на бизнес, где банк должен сам решить когда ему этот процесс внедрить. Это капитальное вложение, требующее определенных затрат. Если банки решат, что нужно больше потратить на банкоматы, соответственно на другие продукты им эти ресурсы придется урезать, например на кредитование. Банки принимают решение по вкладыванию ресурсов в тот или иной инструмент исходя из экономической целесообразности. Хотел бы отметить, что благодаря реформам банки стали понимать, что могут зарабатывать небольшие деньги, но более уверенно. К примеру, установить банкомат и взимать небольшую комиссию, чтобы покрыть расходы и заработать — это намного безопаснее, чем выдача кредита», — сказал представитель ЦБ.

Он также отметил, что банк старается сильно не вмешиваться в данные процессы. Практика прошлых лет показала, когда объективно ЦБ вмешивался и говорил банкам что делать, а в итоге получалось не совсем то, что хотелось.

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