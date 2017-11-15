Соборная мечеть в Уфе может быть достроена на средства благотворителей — ДУМ Башкирии

«Надеемся, что сумеем (достроить — ИФ), и в один день эта мечеть откроется, будет блестеть, как алмаз. Надеемся, что Аллах не оставит свой дом без помощи», — сказал он.

На уточняющий вопрос о возможных источниках финансирования строительных работ, он ответил: «средства — благотворительные». При этом, по его словам, спонсоров пока нет.

Ранее ряд СМИ сообщил, что предприниматель Сергей Веремеенко намерен вложить личные средства и привлечь инвесторов для завершения строительства мечети.

В 2016 году благотворительный фонд «Урал», спонсирующий с 2013 года строительство соборной мечети в Уфе, объявил о заморозке финансирования объекта из-за подозрений в трате средств не по назначению.

«Урал» направил в Арбитражный суд иск о взыскании с Духовного управления мусульман Башкирии 56,85 млн рублей, выделенных на строительство. Эта сумма, по данным фонда, была направлена на выкуп у мэрии Уфы земельного участка для строительства «Муслим-сити».

В фонде не согласны как с названием «Муслим-сити», так и с концепцией этого девелоперского проекта муфтията, которая предусматривает строительство, помимо мечети и инфраструктурных объектов, также коммерческой и жилой недвижимости.

Третьим лицом по делу выступает ООО «Алтын курай» (генподрядчик строительства новой соборной мечети в Уфе).