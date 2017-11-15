Узбекистан и «Сименс» подписали соглашения о сотрудничестве

Источник: Sputnik

В частности, стороны намерены взаимодействовать в сфере реализации концепции «Безопасный город». Партнеры рассмотрят возможность внедрения комплексных решений пожарной безопасности, систем эвакуации на объектах городской инфраструктуры и транспортного хозяйства Узбекистана. Речь также идет об использовании технологий «умных сетей» (Smart Grid) при модернизации электрических сетей.

Кроме того, «Сименс» займется повышением квалификации сотрудников СП «Сервисный центр UNGM-DR». В настоящее время СП занимается ремонтом и диагностикой оборудования для нефтегазовой, химической и нефтехимической отраслей экономики Узбекистана.