Узбекистан и «Сименс» подписали соглашения о сотрудничестве
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Мюнхене
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Мюнхене
В частности, стороны намерены взаимодействовать в сфере реализации концепции «Безопасный город». Партнеры рассмотрят возможность внедрения комплексных решений пожарной безопасности, систем эвакуации на объектах городской инфраструктуры и транспортного хозяйства Узбекистана. Речь также идет об использовании технологий «умных сетей» (Smart Grid) при модернизации электрических сетей.
Кроме того, «Сименс» займется повышением квалификации сотрудников СП «Сервисный центр UNGM-DR». В настоящее время СП занимается ремонтом и диагностикой оборудования для нефтегазовой, химической и нефтехимической отраслей экономики Узбекистана.
Еще один документ подписан между Министерством здравоохранения Узбекистана и компанией «Сименс Здравоохранение». Стороны намерены развивать сотрудничество между двумя странами в области медицины, науки и оснащения лечебных учреждений. В частности, будет организовна совместная клиника в сфере онкологии, кардиохирургии, нейрохирургии и травматологии в республике.