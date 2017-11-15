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16:12 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан и «Сименс» подписали соглашения о сотрудничестве

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В Мюнхене премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов подписал с компанией «Сименс» ряд документов о развитии сотрудничества в различных областях. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Сименс».

Источник: Sputnik

В частности, стороны намерены взаимодействовать в сфере реализации концепции «Безопасный город». Партнеры рассмотрят возможность внедрения комплексных решений пожарной безопасности, систем эвакуации на объектах городской инфраструктуры и транспортного хозяйства Узбекистана. Речь также идет об использовании технологий «умных сетей» (Smart Grid) при модернизации электрических сетей.

Кроме того, «Сименс» займется повышением квалификации сотрудников СП «Сервисный центр UNGM-DR». В настоящее время СП занимается ремонтом и диагностикой оборудования для нефтегазовой, химической и нефтехимической отраслей экономики Узбекистана.

Еще один документ подписан между Министерством здравоохранения Узбекистана и компанией «Сименс Здравоохранение». Стороны намерены развивать сотрудничество между двумя странами в области медицины, науки и оснащения лечебных учреждений. В частности, будет организовна совместная клиника в сфере онкологии, кардиохирургии, нейрохирургии и травматологии в республике.

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