В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость

В Санкт-Петербурге вырастет налог для владельцев крупной и дорогостоящей недвижимости. Такой законопроект одобрил городской парламент в среду, 15 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM. Депутаты поддержали поправки в законы «О налоге на имущество физических лиц в Санкт-Петербурге» и «О налоге на имущество организаций».

В частности, в 2018 году будет установлена предельная ставка налога на имущество физических лиц в размере 2% от кадастровой стоимости объекта, если он стоит дороже 300 млн рублей. В 2019 году минимальную площадь недвижимости, налог на которую рассчитывают по кадастру, снизят с 3 тыс. кв. метров до 1 тыс. кв. метров.

В 2020 году начнется четырехлетний переходный период, в течение которого ставка налога на такое имущество организаций и физических лиц будет увеличиваться на 25%.

Напомним, на данный момент кадастровая оценка распространяется только на коммерческие и деловые помещения площадью более 3 тыс. квадратных метров.