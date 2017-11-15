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16:22 (мск), источник: ИА REGNUM

В Петербурге увеличат налоги на дорогую недвижимость

Парламент поддержал рост кадастровой ставки.

В Санкт-Петербурге вырастет налог для владельцев крупной и дорогостоящей недвижимости. Такой законопроект одобрил городской парламент в среду, 15 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM. Депутаты поддержали поправки в законы «О налоге на имущество физических лиц в Санкт-Петербурге» и «О налоге на имущество организаций».

В частности, в 2018 году будет установлена предельная ставка налога на имущество физических лиц в размере 2% от кадастровой стоимости объекта, если он стоит дороже 300 млн рублей. В 2019 году минимальную площадь недвижимости, налог на которую рассчитывают по кадастру, снизят с 3 тыс. кв. метров до 1 тыс. кв. метров.

В 2020 году начнется четырехлетний переходный период, в течение которого ставка налога на такое имущество организаций и физических лиц будет увеличиваться на 25%.

Напомним, на данный момент кадастровая оценка распространяется только на коммерческие и деловые помещения площадью более 3 тыс. квадратных метров.

По данным Смольного, в Петербурге имеется около 15 тыс. объектов недвижимости больше 1 тыс. кв. метров по площади, а владельцев жилья дороже 300 млн рублей — около 60-ти. Таким образом, число налогоплательщиков вырастет более чем в 10 раз. Согласно предварительным расчетам, изменения позволят казне выручить около 8,5 млрд рублей в год.

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