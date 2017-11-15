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18:07 (мск), источник: Noi.md

В Россию не пустили еще 20 тонн слив из Молдовы

В Россию не пустили еще около 20 тонн слив из Молдовы, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

Как сообщил Россельхознадзор, в частности, 14 ноября специалистами Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям при проведении карантинного фитосанитарного контроля в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Крупец» Курской области в партии слив свежих общим весом 19,25 тонны, поступивших из Молдовы в адрес ООО «Николь» г. Краснодар, обнаружен карантинный объект — восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck).

Видовая принадлежность вредителя подтверждена Курским филиалом ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора».

В соответствии с действующим законодательством, в целях недопущения проникновения и распространения на территории Российской Федерации карантинного объекта, ввоз зараженного груза был запрещен.

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