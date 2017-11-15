В Россию не пустили еще 20 тонн слив из Молдовы

Как сообщил Россельхознадзор, в частности, 14 ноября специалистами Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям при проведении карантинного фитосанитарного контроля в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Крупец» Курской области в партии слив свежих общим весом 19,25 тонны, поступивших из Молдовы в адрес ООО «Николь» г. Краснодар, обнаружен карантинный объект — восточная плодожорка (Grapholitha molesta Busck).