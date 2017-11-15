Замена бумажных купюр номиналом 1000 и 500 сумов на металл оказалась фейком
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Центробанк постоянно рассматривает возможность замены мелких купюр на монеты, а также выпуска банкнот более крупного номинала.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Центробанк постоянно рассматривает возможность замены мелких купюр на монеты, а также выпуска банкнот более крупного номинала.
Как сообщил первый заместитель председателя ЦБ Тимур Ишметов, выступая на заседании Международного
«Сейчас касательно монет определенного решения нет. Если оно будет принято, то мы объявим. Но вопрос рассматривается с точки зрения создания удобств обществу и оптимизации производства денежных знаков. Мы увеличили номинал ряда банкнот, к примеру, выпустили в большом количестве 50- и 10-тысячные банкноты», — отметил спикер.
По его словам, банкноты номиналом в 1000 и 500 сумов создают неудобство населению своим физическим объемом, так как немногие любят носить с собой кипу мелких денег. Также это неэффективно с точки зрения производства, потому что купюры быстро изнашиваются, и когда они становятся ветхими, их приходится менять на новые. Затраты на производство таких купюр не всегда оправдывают себя.
«С этой точки зрения либо следует вводить купюры с большим номиналом, либо следовать мировой практике и подключать монеты. Однако их производить дороже, но при этом жизненный цикл монет намного длиннее. Это будет выгодно не только с экономической точки зрения, но и для ЦБ, а также удобнее для населения», — пояснил Ишметов.