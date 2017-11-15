Замена бумажных купюр номиналом 1000 и 500 сумов на металл оказалась фейком

Источник: Podrobno.uz

Как сообщил первый заместитель председателя ЦБ Тимур Ишметов, выступая на заседании Международного пресс-клуба, этот вопрос постоянно находится в поле зрения регулятора.

«Сейчас касательно монет определенного решения нет. Если оно будет принято, то мы объявим. Но вопрос рассматривается с точки зрения создания удобств обществу и оптимизации производства денежных знаков. Мы увеличили номинал ряда банкнот, к примеру, выпустили в большом количестве 50- и 10-тысячные банкноты», — отметил спикер.

По его словам, банкноты номиналом в 1000 и 500 сумов создают неудобство населению своим физическим объемом, так как немногие любят носить с собой кипу мелких денег. Также это неэффективно с точки зрения производства, потому что купюры быстро изнашиваются, и когда они становятся ветхими, их приходится менять на новые. Затраты на производство таких купюр не всегда оправдывают себя.