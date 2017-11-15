Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Сбербанк запустил новогоднюю акцию
Умер актер Виталий Шаповалов
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
Харассмент: что это и при чем тут сексуальное насилиеДело Вайнштейна и обвинения других звезд в домогательствах запустили дискуссию о профессиональной этике, в которой постоянно звучит слово «харассмент»
СМИ: семья из Германии написала Путину открытое письмо
Конец близок: Европе надоело кормить Прибалтику
Дюжев разочаровался в россиянах и высказался о них
У жены Джигарханяна в квартире прошел обыск
СМИ: Любовь Толкалина делится откровенными кадрами
Песков высказался о поломке самолета делегации РФ
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
Виктория Лопырева затмила Софи Лорен на вечере в Москве
31-летняя Бузова предстала без косметики - СМИ
Гузеева о новом лице: Всем говорю, что выспалась
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
10Последствия тайфуна Дамри
17:01 (мск), источник: Podrobno.uz

Замена бумажных купюр номиналом 1000 и 500 сумов на металл оказалась фейком

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Центробанк постоянно рассматривает возможность замены мелких купюр на монеты, а также выпуска банкнот более крупного номинала.

ЦБ: $ 60.2490   +0.63 € 71.1721   +1.49 ММВБ: $ 60.2100   -0.03 € 71.3100   +0.28
Источник: Podrobno.uz

Как сообщил первый заместитель председателя ЦБ Тимур Ишметов, выступая на заседании Международного пресс-клуба, этот вопрос постоянно находится в поле зрения регулятора.

«Сейчас касательно монет определенного решения нет. Если оно будет принято, то мы объявим. Но вопрос рассматривается с точки зрения создания удобств обществу и оптимизации производства денежных знаков. Мы увеличили номинал ряда банкнот, к примеру, выпустили в большом количестве 50- и 10-тысячные банкноты», — отметил спикер.

По его словам, банкноты номиналом в 1000 и 500 сумов создают неудобство населению своим физическим объемом, так как немногие любят носить с собой кипу мелких денег. Также это неэффективно с точки зрения производства, потому что купюры быстро изнашиваются, и когда они становятся ветхими, их приходится менять на новые. Затраты на производство таких купюр не всегда оправдывают себя.

«С этой точки зрения либо следует вводить купюры с большим номиналом, либо следовать мировой практике и подключать монеты. Однако их производить дороже, но при этом жизненный цикл монет намного длиннее. Это будет выгодно не только с экономической точки зрения, но и для ЦБ, а также удобнее для населения», — пояснил Ишметов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Узбекистан все активнее участвует в мирном процессе в Афганистане
«Сименс» приходит в Узбекистан: компания построит онкоклинику, займется «Безопасным городом» и электричеством
Авиакатастрофа в Хабаровском крае: что известно на данный момент
Россия реструктурирует долг Венесуэлы в объеме $3,15 млрд
Кремль призвал не преувеличивать ситуацию с ошибкой Минобороны
Что привело к военному перевороту в Зимбабве
Возле Керчи терпит бедствие пароход
В Китае найдена шкатулка с останками Будды
Как разнятся зарплаты в России и странах Европы. Графики
Спорт
Смолов порадовал Санкт-Петербург Сборная России по футболу героически сыграла вничью с Испанией в контрольном матче
Авто
Кабриолет «Кортеж»: первые изображения Линейка автомобилей проекта «Кортеж» будет расширена благодаря появлению кабриолета
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Умер актер Виталий Шаповалов О смерти народного артиста сообщил сайт Московского театра на Таганке
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Первые три плавучие гостиницы появятся в Петербурге в 2018 году
Место установки памятника Цою могут изменить из-за недовольства петербуржцев
Названы самые популярные города России для отдыха в Новый год
Леди
7 советов для тех, кто хочет красивое фото в паспорте Сразу 7 ценных советов для тех, кто хочет выглядеть красиво на официальных фотографиях.
Дети
Школьник погиб после ссоры с родителями из-за оценок Трагедия произошла вечером 13 ноября.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь