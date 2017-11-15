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17:20 (мск), источник: "Российская газета"

Петербург соединят высокоскоростной магистралью с Китаем

Представители стран ШОС подписали соглашение о развитии высокоскоростных транспортных коридоров в Китай.

Источник: Reuters

В приложении к документу утверждены несколько маршрутов, самый длинный из которых соединяет Санкт-Петербург и китайский портовый город Ляньюнган. Об этом рассказал «РГ» заместитель министра транспорта РФ Николай Асаул в рамках форума «Транспортная инфраструктура Петербурга и Ленобласти». Протяженность магистрали составит более восьми тысяч километров.

— В дальнейшем мы проведем заседание комиссии на уровне министров транспорта стран, входящих в ШОС, чтобы обсудить проезд по территории всех государств, — пояснил замминистра. — Предполагается внедрить единое разрешение на проезд, получать отдельный документ в каждом государстве будет не нужно. Это станет большим облегчением для автомобильного транспорта.

По словам Асаула, Китай сегодня — это мировая фабрика, и товарообмен требует высокой скорости доставки. Сегодня же поставки из Китая самый дешевый, но долгий путь. Соединение высокоскоростным маршрутом Петербурга и Поднебесной сможет в корне изменить схему поставок и дать новый импульс транзитному потенциалу нашей страны.

Единого маршрута «Шелкового пути» сегодня нет, это лишь совокупность дорожных проектов на разной стадии реализации. Поэтому среди транспортных коридоров сегодня высокая конкуренция за транспортные потоки, в том числе и среди коридоров в обход территории России.

— Каждая страна заинтересована привлечь на свою территорию транзитные потоки и новые грузоперевозки, поскольку это толчок для экономического развития и занятости граждан, — подытожил Асаул, — И мы активно боремся, чтобы через Россию и Евразийский экономический союз проходили как железнодорожные, так и автомобильные маршруты.

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