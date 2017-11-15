Петербург соединят высокоскоростной магистралью с Китаем
Представители стран ШОС подписали соглашение о развитии высокоскоростных транспортных коридоров в Китай.
Представители стран ШОС подписали соглашение о развитии высокоскоростных транспортных коридоров в Китай.
В приложении к документу утверждены несколько маршрутов, самый длинный из которых соединяет
— В дальнейшем мы проведем заседание комиссии на уровне министров транспорта стран, входящих в ШОС, чтобы обсудить проезд по территории всех государств, — пояснил замминистра. — Предполагается внедрить единое разрешение на проезд, получать отдельный документ в каждом государстве будет не нужно. Это станет большим облегчением для автомобильного транспорта.
По словам Асаула, Китай сегодня — это мировая фабрика, и товарообмен требует высокой скорости доставки. Сегодня же поставки из Китая самый дешевый, но долгий путь. Соединение высокоскоростным маршрутом Петербурга и Поднебесной сможет в корне изменить схему поставок и дать новый импульс транзитному потенциалу нашей страны.
— Каждая страна заинтересована привлечь на свою территорию транзитные потоки и новые грузоперевозки, поскольку это толчок для экономического развития и занятости граждан, — подытожил Асаул, — И мы активно боремся, чтобы через Россию и Евразийский экономический союз проходили как железнодорожные, так и автомобильные маршруты.