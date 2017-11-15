Власти Краснодарского края намерены решить проблему долгостроев

«У нас сегодня в крае 36% проблемных домов. Слабо ведется поиск тех инвесторов, которые будут достраивать. Вместе тогда давайте достраивать. Не важно, будет это администрация тех муниципальных образований, где проблема существует, краевая администрация или непосредственно дольщики. Лишь бы была гарантия, что дом достроят», — заявил глава региона на совещании по вопросам обманутых дольщиков.