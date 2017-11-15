В Казани расширен перечень льгот по земельному налогу

Источник: Город Казань.KZN.RU

Как отметил начальник Финансового управления Ирек Мухаметшин, земельный налог — это местный налог, который в полном объеме зачисляется в бюджет города. Согласно Налоговому кодексу РФ, представительные органы муниципального образования могут предоставлять дополнительные налоговые льготы отдельным категориям плательщиков.

Ирек Мухаметшин напомнил, что в целях оказания поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных организаций, а также недобросовестных застройщиков, создан Республиканский фонд поддержки. «Его деятельность осуществляется в рамках закона “О государственной поддержке развития жилищного строительства в РТ” и направлена на реализацию масштабных инвестиционных проектов, доходы от реализации которых будут использованы в интересах вышеуказанных лиц», — пояснил начальник Финансового управления.

«Учитывая высокую социальную значимость вопроса, предлагается дополнить решение Казанской городской Думы “О земельном налоге” пунктом, предусматривающим предоставление организациям, осуществляющим деятельность в рамках оказания господдержки развитию жилищного строительства, льготы по земельному налогу в виде пониженной налоговой ставки в размере 0,001% от кадастровой стоимости земли», — сказал докладчик.

Кроме того, для стимулирования инвестиционной деятельности в области создания, строительства, модернизации, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений предоставляется отдельным категориям организаций налоговая льгота в виде пониженной ставки в размере 0,1% от кадастровой стоимости земли. Налоговая льгота распространяется в отношении земельных участков, имеющих смежные границы с участками, занятыми гидротехническими сооружениями.