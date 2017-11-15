В Казани расширен перечень льгот по земельному налогу
(Город Казань KZN.RU, 15 ноября). Вопросы предоставления льгот по земельному налогу обсудили на XXI сессии депутаты Казгордумы.
(Город Казань KZN.RU, 15 ноября). Вопросы предоставления льгот по земельному налогу обсудили на XXI сессии депутаты Казгордумы.
Как отметил начальник Финансового управления Ирек Мухаметшин, земельный налог — это местный налог, который в полном объеме зачисляется в бюджет города. Согласно Налоговому кодексу РФ, представительные органы муниципального образования могут предоставлять дополнительные налоговые льготы отдельным категориям плательщиков.
Ирек Мухаметшин напомнил, что в целях оказания поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных организаций, а также недобросовестных застройщиков, создан Республиканский фонд поддержки. «Его деятельность осуществляется в рамках закона “О государственной поддержке развития жилищного строительства в РТ” и направлена на реализацию масштабных инвестиционных проектов, доходы от реализации которых будут использованы в интересах вышеуказанных лиц», — пояснил начальник Финансового управления.
«Учитывая высокую социальную значимость вопроса, предлагается дополнить решение Казанской городской Думы “О земельном налоге” пунктом, предусматривающим предоставление организациям, осуществляющим деятельность в рамках оказания господдержки развитию жилищного строительства, льготы по земельному налогу в виде пониженной налоговой ставки в размере 0,001% от кадастровой стоимости земли», — сказал докладчик.
Кроме того, для стимулирования инвестиционной деятельности в области создания, строительства, модернизации, реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений предоставляется отдельным категориям организаций налоговая льгота в виде пониженной ставки в размере 0,1% от кадастровой стоимости земли. Налоговая льгота распространяется в отношении земельных участков, имеющих смежные границы с участками, занятыми гидротехническими сооружениями.
Эти льготы предоставляются сроком на 5 лет — до 1 января 2022 года.