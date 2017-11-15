После 6 лет простоя вновь открылся бывший торговый центр Turkuaz

Источник: Sputnik

В обновленном торговом комплексе, разместились магазины местных и зарубежных производителей. Первый этаж занимает большой магазин бытовой техники, а наверху расположились павильоны с одеждой для взрослых и товарами для детей.

Комплекс напротив столичного базара «Чорсу» появился в начале 2000-х годов и проработал почти 10 лет. Весной 2011 года Turkuaz приостановил работу из-за выявленных многочисленных нарушения законодательства Узбекистана.

Еще раньше, в советское время, в этом здании супермаркета располагался Главный универсальный магазин (ГУМ).