После 6 лет простоя вновь открылся бывший торговый центр Turkuaz
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана открылся торговый комплекс «Ташкент», ранее известный как Turkuaz.
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. В столице Узбекистана открылся торговый комплекс «Ташкент», ранее известный как Turkuaz.
В обновленном торговом комплексе, разместились магазины местных и зарубежных производителей. Первый этаж занимает большой магазин бытовой техники, а наверху расположились павильоны с одеждой для взрослых и товарами для детей.
Комплекс напротив столичного базара «Чорсу» появился в начале 2000-х годов и проработал почти 10 лет. Весной 2011 года Turkuaz приостановил работу
Еще раньше, в советское время, в этом здании супермаркета располагался Главный универсальный магазин (ГУМ).
В последние годы на первом этаже располагались десятки небольших магазинов, торгующих продовольственными товарами, одеждой и электротехникой иностранного (турецкого) и местного производства. На этажах выше располагались торговые точки предприятий, производящих трикотажную продукцию и одежду.