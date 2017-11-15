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20:31 (мск), источник: ТАСС

Путин поддержал проект строительства в Москве новой ветки наземного метро

Мэр Сергей Собянин отметил, что проект возможно реализовать в конце 2018 — середине 2019 года.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал проект строительства в Москве новой ветки наземного метро, которая соединит радиальные железнодорожные направления. Соответствующий документ представили в среду главе государства мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

«Просим поручение ваше, чтобы мы рассматривали этот проект как один из приоритетных в рамках московского транспортного узла», — сказал Собянин. «Так и сделаем. Когда можно начать в этой части работу?» — поинтересовался президент.

Московский градоначальник сообщил, что первые два проекта по строительству сквозных железнодорожных диаметров наиболее эффективны и обеспечивают 30% от объема всего проекта по созданию от пяти до 15 таких линий. «Мы готовы приступить уже начиная со следующего года и реализовать его либо в конце 2018 года, либо в середине 2019 года, — сказал Собянин. — А остальные проекты — требуется проектирование и капитальное строительство в течение пяти лет. Мы будем стараться сделать раньше».

Президент одобрил строительство в Москве новой линии наземного метро
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18:57 (мск)© Ньюстюб
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