Путин поддержал проект строительства в Москве новой ветки наземного метро

«Просим поручение ваше, чтобы мы рассматривали этот проект как один из приоритетных в рамках московского транспортного узла», — сказал Собянин. «Так и сделаем. Когда можно начать в этой части работу?» — поинтересовался президент.

Московский градоначальник сообщил, что первые два проекта по строительству сквозных железнодорожных диаметров наиболее эффективны и обеспечивают 30% от объема всего проекта по созданию от пяти до 15 таких линий. «Мы готовы приступить уже начиная со следующего года и реализовать его либо в конце 2018 года, либо в середине 2019 года, — сказал Собянин. — А остальные проекты — требуется проектирование и капитальное строительство в течение пяти лет. Мы будем стараться сделать раньше».