Белорусская валютно-фондовая биржа запустила пилотный проект на блокчейне
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская
15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская
«Сегодня биржа запустила в опытную эксплуатацию пилотный проект “Реестр операций с ценными бумагами, совершенными на биржевом и внебиржевом рынке”, разработанный с использованием технологии блокчейн», — пояснил Виталий Тихонов.
Как отмечал ранее глава БВФБ Андрей Аухименя, цель проекта — оптимизировать отчетность, уйти в безбумажные технологии и сократить документооборот. Над внедрением новой технологии работала команда специалистов, в которую вошли не только представители биржи, но и Нацбанка, Центра банковских технологий, Расчетного центра.
Председатель правления Белорусской
Реестр операций с ценными бумагами — второй в Беларуси проект, реализованный с помощью технологии блокчейн. До этого Национальный банк запустил реестр банковских гарантий на блокчейне. Кроме того, Нацбанк в совместно с Министерством юстиции и Белорусской нотариальной палатой прорабатывает вопрос о наложении исполнительных надписей в электронном виде. В этом проекте также планируется использовать возможности технологии блокчейн.