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18:34 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская валютно-фондовая биржа запустила пилотный проект на блокчейне

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская валютно-фондовая биржа запустила реестр операций с ценными бумагами, реализованный с помощью технологии блокчейн, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела продаж и маркетинга БВФБ Виталий Тихонов.

Источник: БЕЛТА

«Сегодня биржа запустила в опытную эксплуатацию пилотный проект “Реестр операций с ценными бумагами, совершенными на биржевом и внебиржевом рынке”, разработанный с использованием технологии блокчейн», — пояснил Виталий Тихонов.

Как отмечал ранее глава БВФБ Андрей Аухименя, цель проекта — оптимизировать отчетность, уйти в безбумажные технологии и сократить документооборот. Над внедрением новой технологии работала команда специалистов, в которую вошли не только представители биржи, но и Нацбанка, Центра банковских технологий, Расчетного центра.

Председатель правления Белорусской валютно-фондовой биржи заявил, что использование технологии блокчейн даст возможность развивать на бирже ряд направлений. «В том числе мы рассматриваем вопрос эмиссии криптооблигаций, криптовалют и организации криптобиржи. Белорусская валютно-фондовая биржа готова быть криптобиржей, готова осуществлять первичное размещение токенов, торговать криптовалютами и размещать ICO», — подчеркнул он. При этом Андрей Аухименя отметил, что правовой статус криптовалют в Беларуси пока не урегулирован, но это должно быть сделано одним из нормативных актов из пакета документов по либерализации условий ведения бизнеса.

Реестр операций с ценными бумагами — второй в Беларуси проект, реализованный с помощью технологии блокчейн. До этого Национальный банк запустил реестр банковских гарантий на блокчейне. Кроме того, Нацбанк в совместно с Министерством юстиции и Белорусской нотариальной палатой прорабатывает вопрос о наложении исполнительных надписей в электронном виде. В этом проекте также планируется использовать возможности технологии блокчейн.

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