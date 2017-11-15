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18:58 (мск), источник: Publika.md

С первого ноября почти 68 тысяч пенсионеров стали получать повышенные пенсии

Почти 68 тысяч пенсионеров с первого ноября стали получать больше. О результатах очередного этапа валоризации говорил на заседании кабмина премьер Павел Филип.

Источник: Publika.md

Пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых в 2009-ом году, выросли на 232 лея. Тех, кто не работает с 2011-го — на 252. Больше всего повысили выплаты по инвалидности. Они выросли на 380 леев, а для некоторых категорий — на 408.

«Рад сообщить, что видны позитивные результаты пенсионной реформы. И это должны понять все, кто ее критикует. Впереди — еще несколько этапов валоризации», — сообщил премьер-министр Павел Филип.

В апреле перерасчет сделали для вышедших на пенсию с 2001-го по 2008-й. Следующий этап валоризации намечен на весну 19-го года. Но премьер подчеркивает — по возможности его проведут раньше.

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