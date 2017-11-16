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12:29 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Стамбульские покупатели нашли в одежде Zara жалобы работников

Работники обанкротившейся турецкой фирмы-подрядчика при поддержке тысяч сограждан требуют от руководства Zara компенсации. Владеющая Zara испанская группа Inditex заявила, что выплатила все деньги подрядчику.

Источник: Русская служба Би-би-си

«Вещь, которую вы собираетесь купить, сделана мной, но мне за нее не заплатили!».

Покупатели в стамбульских магазинах фирмы Zara обнаружили эти необычные бирки на вещах, в карманах пиджаков либо внутри сложенных джинсов.

Но кто же рассовывает эти тайные записки, совсем как в кино какой-нибудь пленный времен Второй мировой войны?

Их оставляют работники местной фирмы Bravo Tekstil, которая производит одежду для Zara и других международных брендов, таких как Next и Mango.

Эта фирма в июле 2016 года в одночасье обанкротилась, а ее сотрудники утверждают, что им не заплатили за период работы, предшествовавший закрытию.

Теперь они просят от руководства Zara компенсировать задолженность по зарплате за три месяца и выходное пособие.

Однажды утром мы приходим на работу, а фирмы уже нет. Ставни закрыты. Наш босс растворился в воздухе.
Филиз Тутия
Работница Bravo Tekstil

«У нас не было другого выхода, кроме как начать кампанию. Мы разложили эти записки в одежду во всех магазинах Zara, в каждом торговом центре Стамбула. Мы не хотим нанести вред Zara. Это не об этом. Мы хотим получить то, что нам причитается», — поясняет женщина.

Zara - ведущий бренд одного из крупнейших мировых холдингов по производству одежды | Источник: AFP 2017

А вот, что сказала другая работница, Бетул Сахин: «Некоторым из нас пришлось отложить свадьбу по финансовым причинам, кто-то не смог отправить детей в школу. Может быть, для кого-то это совсем небольшие деньги, но нам важна каждая копейка. Они так тяжело нам достались! Мы спрашиваем Zara: «Почему вы нам не заплатите? Почему вы отказываете нам в наших фундаментальных правах?».

С начала этой кампании тысячи людей разместили в соцсетях слова поддержки с хэштэгом #BravoIscilerilcinAdalet, как на бирках. В переводе это означает «Справедливость для работников Bravo».

Интернет-петиция уже собрала более 270 тыс. подписей.

Zara сообщила, что вместе с Mango и Next учредила фонд помощи в 210 тыс. евро | Источник: AFP 2017

Владеющая Zara испанская группа Inditex заявила, что выплатила все причитающиеся деньги Bravo Tekstil, однако деньги не дошли до кошельков швей и закройщиков.

Компания также сообщила, что вместе с Mango и Next учредила фонд помощи в 210 тыс. евро, чтобы поддержать наиболее уязвимых работников.

Люди незаслуженно пострадали, и нам очень жаль, что им пришлось пережить такое. Но дело не в нас, а в местной фирме и ее начальнике, который все это устроил. Он избежал правосудия. Турецкий суд должен найти его и заставить его выплатить все причитающиеся деньги.
Мурат Аккун
Управляющий Inditex

В своем заявлении модный бренд Zara также заявил, что компания сразу же предприняла меры, чтобы постараться помочь работникам, оказавшимся в этом несправедливом положении, и что Inditex продолжает искать спсобы разрешения ситуации.

Профсоюз рабочих, представляющий DISK Tekstil, в то же время подчеркивает, что если Inditex не компенсирует потерянные зарплаты каждому работнику, то их кампания будет продолжаться.

«Zara объявляет всему миру, что они отвечают за каждого работника, производящего их одежду. Тот фонд, которые они предложили, покрывает только четверть недополученных зарплат, — поясняет Азаледдин Арсланоглу из DISK Tekstil. — Среди этих работников есть люди с раковыми заболеваниями, есть те, у кого был инсульт. Если эти компании не компенсируют деньги всем 153 сотрудникам, мы будем продолжать об этом говорить посредством этой кампании».

Ранее модный бренд Zarа обвиняли в использовании детского труда | Источник: AFP 2017

Базирующийся в Испании холдинг Inditex является одним из крупнейших в мире производителей одежды; он владеет 7 405 магазинами, на него работают 162 450 человек.

Крупнейший бренд холдинга Zarа ранее попадала под огонь критики в связи с обвинениями в том, что она использует на производстве рабский и детский труд, а также эксплуатирует сирийских беженцев.

Руководство Inditex пообещало рассмотреть все эти обвинения и усилить надзор за условиями труда у компаний-подрядчиков.

Селин Гирит
Би-би-си, Стамбул

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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