Из «Титановой долины» выселят недобросовестных резидентов

Из особой экономической зоны «Титановая долина» начали выселять резидентов, за несколько лет так и не приступивших к строительству и хозяйственной деятельности. Первой на выход указали компании «Праксайр Титановая долина» — иск Минэкономразвития РФ о расторжении трехстороннего соглашения и взыскании штрафа в размере пяти миллионов рублей устоял в апелляционной инстанции.

Напомним, первоначальное решение было принято Арбитражным судом Свердловской области в июле 2017-го. Как следует из этого документа, «Праксайр» обязался построить в ОЭЗ высокотехнологичную газозаправочную станцию. Для этой цели был выделен земельный участок площадью 2,25 гектара. Общий объем инвестиций в проект оценивался в 235 миллионов рублей. Но реально на 10 мая 2017 года бизнес вложил всего 859 тысяч. Руководство компании объяснило свою пассивность изменениями на рынке, из-за которых спрос на продукцию в Свердловской области отсутствует.

Интересно, что в суде ответчик не отрицал, что нарушил условия соглашения, просил только скостить размер штрафа, поскольку в ситуации было замешано третье лицо — управляющая компания ОЭЗ. По мнению резидента, ее действия (скорее всего, речь идет о затягивании ввода инфраструктурных объектов) создавали существенные риски для инвестирования, в частности, удлиняли сроки окупаемости проекта. Однако суд не принял во внимание этот довод. Напротив, в материалах дела содержится переписка, из которой видно, что управляющая компания и минэкономразвития неоднократно предлагали скорректировать бизнес-план.

Статуса резидента ОЭЗ также могут лишиться «Синерсис», «Стройдизель-Композит» и Уральский оптический завод: Минэкономразвития РФ готовит иски о расторжении соглашений с этими компаниями. По итогам проверки в 2016 году стало очевидно, что они не исполняют условия.

Держать инфраструктурно подготовленные участки за теми, кто не готов выйти на площадку, нецелесообразно

— От резидентов зависят показатели эффективности особой экономической зоны: количество создаваемых рабочих мест, объем налоговых отчислений, соотношение частных инвестиций и государственных. Держать инфраструктурно подготовленные участки за теми, кто не готов выйти на площадку, нецелесообразно. В этом году мы привлекли четырех новых резидентов, поэтому, несмотря на уход «Праксайр», показатели эффективности по итогам 2017 года будут выполнены, — говорит гендиректор управляющей компании ОЭЗ Артемий Кызласов.

После «выселения» проштрафившейся компании в «долине» осталось 13 резидентов. Общий объем инвестиций, заявленный ими, составляет 23,9 миллиарда рублей. На 1 октября вложено 3,6 миллиарда, объем налоговых отчислений составил 3,5 миллиона рублей, создано 112 рабочих мест. До конца года ожидается запуск первого производства компанией «Зибус». Она специализируется на выпуске инструмента и имплантов из титана для нейрохирургии. Сегодня доля импорта в этой нише превышает 90 процентов. В начале 2018-го готовую продукцию обещает выдать и «Урал Боинг Мануфэктуринг», совместное предприятие авиакорпорации Boeing и ВСМПО-АВИСМА, сейчас на площадку завозят оборудование. С 1 ноября на территории действует свободная таможенная зона.

Справка «РГ»