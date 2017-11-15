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21:52 (мск), источник: РБК

ЦБ пригрозил банкам «пристальным вниманием» за высокие ставки по вкладам

​Центробанк будет пристально наблюдать за банками, завышающими ставки по вкладам. Регулятор поставил ориентир — не более 2 п.п. выше средней максимальной ставки в ведущих десяти банках.

Источник: Reuters

​Центробанк предупредил, что будет пристально наблюдать за теми банками, кто устанавливает ставки по депозитам более чем на два процентных пункта выше средней максимальной ставки в банках топ-10.

Превышение банками ставок по депозитам более, чем на 2 п.п. средней максимальной ставки по топ-10 банков не будет означать нарушение, а только привлечет более пристальное внимание регулятора.
ЦБ

Последний раз подобное сообщение ЦБ делал в декабре 2014 года, речь шла о превышении ставки на 3,5 п.п. Введение нового ориентира связано «с изменением ситуации на российском финансовом рынке и в условиях устойчивого снижения уровня процентных ставок на рынке вкладов, сообщили в ЦБ.

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«Решение Банка России направлено на снижение процентного риска банков, возникающего при привлечении вкладов физических лиц по ставкам, превышающим рыночные, и способствует поддержанию финансовой устойчивости кредитных организаций», — отмечается в сообщении регулятора.

Согласно мониторингу Центробанка, в третьей декаде октября максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти крупнейших банков по объему привлечения вкладов физических лиц составила 7,25%. Таким образом, завышенными регулятор будет считать ставки выше 9,25%.

ЦБ подчеркнул, что сейчас ставки по вкладам в в подавляющем большинстве банков не превышают расчетную среднюю максимальную процентную ставку более чем на 2 п.п.

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