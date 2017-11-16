Эксперты: В 2018 году цены на жилье в Челябинской области вырастут
В 2018 году цены на недвижимость в Челябинской области могут незначительно вырасти. Такой прогноз озвучили специалисты на
В 2018 году цены на недвижимость в Челябинской области могут незначительно вырасти. Такой прогноз озвучили специалисты на
«На сегодняшний день мы наблюдаем увеличение спроса на квартиры при сохранении предложения на прежнем уровне. Кроме того, растет себестоимость строительства жилья», — пояснила заместитель управляющего агентства недвижимости «РиэлтСтройком» Анна Шипина.
По ее мнению, эти факторы приведут к росту цен на квадратный метр в 2018 год.
В текущем году по состоянию на 1 ноября в области введено в эксплуатацию 978 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 10% превышает аналогичный показатель 2016 года, но ниже уровня 2015 года.
Как уточнили в Челябинскстате, за
По прогнозам минстроя региона, в 2017 году будет сдано 1,3 миллиона квадратных метров, что соответствует показателям прошлого года.
По данным статистики, в 2016 году введено 1 миллион 315 тысяч «квадратов» (из них жители — 454 тысячи квадратных метров), в 2015 году — 1 миллион 781 квадратный метр, в том числе 770,8 «квадрата» построено населением.