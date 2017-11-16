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08:02 (мск), источник: Uralpress.ru

Эксперты: В 2018 году цены на жилье в Челябинской области вырастут

В 2018 году цены на недвижимость в Челябинской области могут незначительно вырасти. Такой прогноз озвучили специалисты на пресс-конференции.

«На сегодняшний день мы наблюдаем увеличение спроса на квартиры при сохранении предложения на прежнем уровне. Кроме того, растет себестоимость строительства жилья», — пояснила заместитель управляющего агентства недвижимости «РиэлтСтройком» Анна Шипина.

По ее мнению, эти факторы приведут к росту цен на квадратный метр в 2018 год.

В текущем году по состоянию на 1 ноября в области введено в эксплуатацию 978 тысяч квадратных метров жилья, что почти на 10% превышает аналогичный показатель 2016 года, но ниже уровня 2015 года.

Как уточнили в Челябинскстате, за январь-октябрь 2016 года было сдано 893,5 тысячи квадратных метров, за 10 месяцев 2015 года — 1,3 миллиона квадратных метров жилья.

По прогнозам минстроя региона, в 2017 году будет сдано 1,3 миллиона квадратных метров, что соответствует показателям прошлого года.

По данным статистики, в 2016 году введено 1 миллион 315 тысяч «квадратов» (из них жители — 454 тысячи квадратных метров), в 2015 году — 1 миллион 781 квадратный метр, в том числе 770,8 «квадрата» построено населением.

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