Минобороны подготовило к зиме в Крыму сверхнормативные запасы топлива

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Крыму к зиме подготовлены 550 военных городков и около 11 тысяч объектов жилищно-казарменного фонда, а также созданы запасы различного котельного топлива, в два раза и более превышающие нормативные, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Центрального жилищно-коммунального управления (ЦЖКУ) Минобороны России Василий Фатигаров.