Минобороны подготовило к зиме в Крыму сверхнормативные запасы топлива
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Крыму к зиме подготовлены 550 военных городков и около 11 тысяч объектов
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Крыму к зиме подготовлены 550 военных городков и около 11 тысяч объектов
«К зимней эксплуатации в Крыму подготовлены 550 военных городков, около 11 тысяч объектов
Он отметил, что для контроля зимней эксплуатации и оперативного устранения возможных аварийных ситуаций в каждой из четырех крымских
В военных гарнизонах, расквартированных в Крыму, отопительный период начался 1 ноября.