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08:23 (мск), источник: Известия

Восстановленному молоку разрешат иметь синеватый оттенок

Синеватый оттенок будет официально допустим у восстановленного молока, которое производится из сухого молока и воды. Соответствующие поправки в техрегламент «О безопасности молока и молочной продукции» внесены Минсельхозом.

Источник: РИА "Новости"

Цельное молоко, согласно документу, должно быть, как и ранее, белым, а у стерилизованного напитка допустим светло-кремовый цвет.

В министерстве поясняют, что синеватый цвет появляется в процессе обезжиривания, а другие цвета — при обогащении напитка.
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Обновленный техрегламент, уточняющий идентификацию молочных продуктов, существенно поможет производителям, которые испытывают проблемы при подтверждении их соответствия.

В итоге они вынуждены использовать менее привлекательное для потребителей наименование продукции «молочный напиток» вместо наименования «восстановленное молоко», сообщили в ведомстве.

Предложения Минсельхоза поддержаны Минэкономразвития и направлены в Евразийскую экономическую комиссию.

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