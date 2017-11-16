«Многострадальное» судно «Moryak» зашло в порт Керчь

Агентирующая компания «Керчь-Ферри» подала заявку на внесение в график движения судов по Керченскому проливу теплохода «Moryak», который в ноль часов должен встать к пятому причалу рыбного участка морского порта Керчь. Такое разрешение им было дано, сегодня в нули пароход придет, и ребята получат первую какую-то помощь, очевидно, агент будет ждать на берегу, будет идти подача продуктов, воды и так далее, — сказал Кравченко несколько часов назад.