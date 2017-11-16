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09:19 (мск), источник: КрымPress

«Многострадальное» судно «Moryak» зашло в порт Керчь

О разрешении захода в порт Керчь иностранного судна ТАСС сообщил пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.

Агентирующая компания «Керчь-Ферри» подала заявку на внесение в график движения судов по Керченскому проливу теплохода «Moryak», который в ноль часов должен встать к пятому причалу рыбного участка морского порта Керчь. Такое разрешение им было дано, сегодня в нули пароход придет, и ребята получат первую какую-то помощь, очевидно, агент будет ждать на берегу, будет идти подача продуктов, воды и так далее, — сказал Кравченко несколько часов назад.

И, как стало известно, «Многострадальное» судно «Moryak» зашло в порт Керчь. Сообщается, что уже утром моряки смогут сойти на берег. Некоторые члены экипажа родом из Керчи, они смогут попасть домой.

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