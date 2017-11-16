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03:42 (мск), источник: ТАСС

Дальневосточное ГУ Банка России сообщило о продаже купюр 200 и 2000 руб. дороже номинала

Банкноты не являются памятными и будут вводиться в обращение постепенно, напомнили в Дальневосточном ГУ регулятора.

ЦБ: $ 60.2490   +0.63 € 71.1721   +1.49 ММВБ: $ 60.2025   -0.04 € 70.9700   -0.06
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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября. /ТАСС/. Дальневосточное ГУ Банка России предупреждает о фактах продажи дороже номинала новых банкнот в 200 и 2000 рублей, на которых изображены символы Дальнего Востока и Севастополя. Эксперты напоминают, что эти банкноты не являются памятными, и нет никакой надобности покупать их по цене выше номинала.

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«В последнее время часто стали появляться публикации о фактах продажи новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала. <…> Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей не являются памятными банкнотами, их тираж не ограничен. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение на территории нашей страны постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования. <…> Банк России обращает внимание, что никакой надобности приобретать эти банкноты по цене выше номинала нет», — говорится в сообщении, которое распространило Дальневосточное ГУ Банка России в четверг.

В сообщении уточняется, что в Приморье новые банкноты уже выдают кредитным организациям, граждане могут получить их при расчетных операциях в банках. В декабре планируется массовый выпуск новых банкнот и распространение во всех федеральных округах; их будут выпускать в соответствии с потребностями наличного оборота, как и другие банкноты.

Общероссийская кампания по выбору символов новых купюр началась в июне 2016 года, для этого ЦБ создал специальный портал Твоя-Россия.рф. Итоги конкурса были подведены в октябре 2016 года, победителями стали Дальний Восток и Севастополь. Символами выбраны космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.

12 октября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук в ходе пресс-конференции в ТАСС представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей. Презентация купюр проходила в формате телемоста Москва — Владивосток — Севастополь.

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