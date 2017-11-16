ЦБ призвал не приобретать купюры в 200 и 2000 руб по цене выше номинала

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ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя — РИА Новости. В конце октября новые купюры поступили кредитным организациям в Приморье. Позже на разных интернет-площадках стали появляться объявления о продаже банкнот по цене выше номинала.

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«В последнее время часто стали появляться публикации о фактах продажи новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала… Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей не являются памятными банкнотами, их тираж не ограничен. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение на территории нашей страны постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования. В Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается также, что в декабре планируется массовый выпуск новых банкнот, и их распространение по всей стране. Купюры будут выпускать в соответствии с потребностями наличного оборота.

«Таким образом, Банк России обращает внимание, что никакой надобности приобретать эти банкноты по цене выше номинала нет», — подчеркивается в сообщении.