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05:00 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Еще одна ТОР появится в Хабаровском крае

Потенциальный резидент появился во Верхнебуреинском районе.

Источник: Reuters

Территория опережающего развития может вскоре появиться во Верхебуреинском районе. Для потенциального резидента создадут комфортные условия развития бизнеса. Об этом рассказал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на заседании «проектного комитета» по развитию монопрофильных населенных пунктов края.

 — В Верхнебуреинском районе планируем создать ТОР, ведь это целый монорайон, который требует развития. Заявка сегодня готовится, рассчитываю, что в следующем году мы получим готовое решение вопроса. Главное — это то, что мы нашли резидента. Поэтому постараемся сделать все побыстрее. Ведь опыт по внедрению таких территорий есть уже и у нас, и у министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, — отметил Вячеслав Шпорт. Инвестор, который заинтересовался площадкой, специализируется на лесопереработке. — Под этого якорного резидента мы создаем комфортную инфраструктуру, затраты на ее создание берем на себя. Для этого привлечем и средства Фонда по развитию моногородов. Поэтому будет создаваться не только инфраструктура, будут поддерживаться инвестпроекты. Мы рассчитываем, что на примере крупного резидента, другие также заинтересуются таким проектом — будут развиваться мелкое и среднее предпринимательство, — заключил губернатор.

Напомним, на данный момент в регионе созданы три ТОСЭР: в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и в Николаевске-на-Амуре. Последний город подключился к такому проекту недавно — в течение года готовили резидентов и отбирали проекты.

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