Еще одна ТОР появится в Хабаровском крае

— В Верхнебуреинском районе планируем создать ТОР, ведь это целый монорайон, который требует развития. Заявка сегодня готовится, рассчитываю, что в следующем году мы получим готовое решение вопроса. Главное — это то, что мы нашли резидента. Поэтому постараемся сделать все побыстрее. Ведь опыт по внедрению таких территорий есть уже и у нас, и у министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, — отметил Вячеслав Шпорт. Инвестор, который заинтересовался площадкой, специализируется на лесопереработке. — Под этого якорного резидента мы создаем комфортную инфраструктуру, затраты на ее создание берем на себя. Для этого привлечем и средства Фонда по развитию моногородов. Поэтому будет создаваться не только инфраструктура, будут поддерживаться инвестпроекты. Мы рассчитываем, что на примере крупного резидента, другие также заинтересуются таким проектом — будут развиваться мелкое и среднее предпринимательство, — заключил губернатор.