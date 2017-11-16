Завершение работ на проспекте Мира вновь отодвинулось
В департаменте горхозяйства рассказали, что окончание работ на проспекте Мира вновь отодвинулось.
В департаменте горхозяйства рассказали, что окончание работ на проспекте Мира вновь отодвинулось.
При этом львиная доля работ на главной улице краевого центра уже сделана. В том числе и 20 км проводов теперь будут пролегать под землёй.
А вот опоры уличного освещения пока не отгружает завод в Екатеринбурге. Отправить их должны 17 ноября. Смонтировать полученный груз в администрации обещают быстро.