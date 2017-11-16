Города и районы Иркутской области станут богаче на 1,5 млрд рублей после передачи 30% УСН

За девять месяцев 2017 года города и районы Иркутской области собрали в свои бюджеты 1,2 млрд рублей благодаря передаче в их пользу 30% налога по упрощённой системе налогообложения. До конца года эта сумма вырастет до 1,5 млрд рублей. Об этом на региональном совете при губернаторе 15 ноября рассказала министр финансов региона Наталия Бояринова. Из общей суммы более миллиарда рублей (70%) поступит в казну Иркутска, Братска и Ангарска. Прирост сборов УСН от 49 до 150% показали Балаганский, Усольский, Ольхонский, Жигаловский и Куйтунский районы.